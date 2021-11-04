Клопп: "Почти идеальный матч"

"После победы 2:0 над "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда провела "почти идеальный матч".

Оба своих гола "Ливерпуль" забил уже к 21-й минуте, а на 36-й получил численное преимущество из-за удаление Фелипе в стане соперника.



В оставшееся время "красные" не смогли сделать счет крупнее, однако Клопп все равно остался доволен своей командой.



"Мне понравилось, как во втором тайме мы контролировали игру и насколько были спокойны".



"У нас невероятное расписание, и даже с контролем игры мы умудрились потерять с травмой игрока, Бобби Фимино".



"Я могу представить, что люди хотели от нас больше голов, но мы создали много моментов и забили гол, который был отменен. Мы имели невероятный моменты, когда ты думал: "Вау, как мы могли промахнуться?"



"Поэтому, думаю, матч был почти идеальным. Таким, как нам и хотелось бы. Мы забили голы в правильные моменты", — цитирует Клоппа Sky Sports.