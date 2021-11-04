Клопп: "Почти идеальный матч"
"После победы 2:0 над "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда провела "почти идеальный матч".
Оба своих гола "Ливерпуль" забил уже к 21-й минуте, а на 36-й получил численное преимущество из-за удаление Фелипе в стане соперника.
В оставшееся время "красные" не смогли сделать счет крупнее, однако Клопп все равно остался доволен своей командой.
"Мне понравилось, как во втором тайме мы контролировали игру и насколько были спокойны".
"У нас невероятное расписание, и даже с контролем игры мы умудрились потерять с травмой игрока, Бобби Фимино".
"Я могу представить, что люди хотели от нас больше голов, но мы создали много моментов и забили гол, который был отменен. Мы имели невероятный моменты, когда ты думал: "Вау, как мы могли промахнуться?"
"Поэтому, думаю, матч был почти идеальным. Таким, как нам и хотелось бы. Мы забили голы в правильные моменты", — цитирует Клоппа Sky Sports.
04.11.2021 06:00
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Последние комментарии:
Атлетико оставили вдесятером еще в первом тайме, а голы их не засчитывали, придумывая всякие несуществующие офсайды - разумеется, это идеальный матч для ротатора лгбт-активиста и мерзкого клуба колбасных защеканов, добывающих победы исключительно минетами в судейской.
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РЕЙХСКАНЦЛЕР!!!
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КАНЦЛЕР!!!
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