Клопп: "Почти идеальный матч"

Юрген Клопп "После победы 2:0 над "Атлетико" главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его команда провела "почти идеальный матч".

Оба своих гола "Ливерпуль" забил уже к 21-й минуте, а на 36-й получил численное преимущество из-за удаление Фелипе в стане соперника.

В оставшееся время "красные" не смогли сделать счет крупнее, однако Клопп все равно остался доволен своей командой.

"Мне понравилось, как во втором тайме мы контролировали игру и насколько были спокойны".

"У нас невероятное расписание, и даже с контролем игры мы умудрились потерять с травмой игрока, Бобби Фимино".

"Я могу представить, что люди хотели от нас больше голов, но мы создали много моментов и забили гол, который был отменен. Мы имели невероятный моменты, когда ты думал: "Вау, как мы могли промахнуться?"

"Поэтому, думаю, матч был почти идеальным. Таким, как нам и хотелось бы. Мы забили голы в правильные моменты", — цитирует Клоппа Sky Sports.


Метки Атлетико, Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2021 06:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 04.11.2021 07:37 # true-manc
    Атлетико оставили вдесятером еще в первом тайме, а голы их не засчитывали, придумывая всякие несуществующие офсайды - разумеется, это идеальный матч для ротатора лгбт-активиста и мерзкого клуба колбасных защеканов, добывающих победы исключительно минетами в судейской.

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  2. largo-winch 04.11.2021 07:02 # largo-winch
    РЕЙХСКАНЦЛЕР!!!

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  3. dungeon-master 04.11.2021 06:55 # dungeon-master
    КАНЦЛЕР!!!

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