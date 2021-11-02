Суарес предупредил "Атлетико" насчет "дополнительного игрока" "Ливерпуля"

Нападающий "Атлетико" Луис Суарес предупредил своих партнеров по команде, что поддержка "Энфилда" станет 12-м игроком "Ливерпуля" в предстоящем матче Лиги Чемпионов.

В среду вечером Суарес вернется на "Энфилд", где ранее в своей карьере он отыграл три с половиной сезона. Поэтому Луис не понаслышке знает, в какой атмосфере окажется "Атлетико" в среду вечером.



"Конечно, у каждой команды есть свои сильные стороны и слабые. Мы знаем, насколько "Ливерпуль" хорош на контратаках, когда они доставляют мяч до своих быстрых атакующих игроков".



Мы знаем, что у них есть слабые места, которые мы можем использовать с выгодой для себя, и мы должны это сделать в ближайшем матче. Мы должны быть внимательны, потому что — помимо своих сильных качеств — у них есть дополнительный игрок в виде трибун "Энфилда", и это усложняет нашу задачу".



Их гимн (You'll never walk alone) говорит сам за себя. Ты можешь провести плохой матч, затем еще один плохой, но они никогда не перестанут верить в тебя".



"Как говорится в песне, они никогда не оставят тебя одного. Люди не будут освистывать тебя, если ты потеряешь мяч. Они будут верить в тебя, потому что ты выступаешь за "Ливерпуль". Люди вселяют в тебя огромную уверенность".



"Они обладают игроками, которые стоили больших денег. Они не добились больших успехов, но когда они выходят на поле, то чувствуют любовь людей. Это удивительно, и это придает тебе уверенности", — сообщил Суарес официальному веб-сайту УЕФА.