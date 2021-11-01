Бент не верит, что Салах может перейти в "Барселону" или "Реал"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что переход Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" в "Барселону" или "Реал" не является нереалистичным.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" по-прежнему истекает в конце следующего сезона, а блестящая форма Мохамеда только дополнительно подогревает спекуляции насчет его будущего.



В недавнем прошлом Салах намекал на свой переезд в Ла Лигу, однако Бент уверен, что сейчас испанские гранды не в том состоянии, чтобы позволить себе 29-летнего египтянина или заинтересовать его.



"Нюанс в том, что есть не так много мест, куда он может отправиться. Взгляните на "Барселону" и "Реал" — их финансовое состояние никуда не годится".



"Я знаю, что они собираются предложить сумасшедшие деньги за Килиана Мбаппе, но это больше похоже на то, что они лишь ставят перед собой такую цель. Они в процессе перестройки".



"Сейчас "Ливерпуль" — громадный клуб, они — нет. Зачем тебе уходить прямо сейчас?"



"Когда я думаю о крупнейших клубах мира прямо сейчас, о способных выиграть Лигу Чемпионов клубах, мне в голову приходят "Ливерпуль", "Челси", "Сити", ПСЖ и "Бавария".



"Если бы "Барса" или "Реал" обратились насчет меня прямо сейчас, а я был бы игроком "Ливерпуля", то я бы остался", — сообщил Бент talkSPORT.