Рой Кин: "Роналду — гений"

Криштиану Роналду Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду "гением".

На фоне неудачных результатов "Юнайтед" в предыдущие недели претензии появились даже к Роналду. Некоторые считают, что Криштиану слишком тянет одеяло на себя и не участвует в командном прессинге.

Однако Кин придерживается другого мнения и считает, что гол против "Тоттенхэма" доказывает гениальность 36-летнего португальца.

"Юнайтед" должен был его купить. Думаю, Роналду — великолепный игрок, он в отличной форме, и он будет приносить пользу год или два. Поэтому он и в составе. Он один из лучших игроков, когда-либо ступавших на футбольное поле, и вы видите это. Вам просто нужно привыкнуть к этому".

"В этом матче рядом с ним действовал Кавани, разделяя с ним обязанности, но Роналду никогда не был игроком, который прессингует других, это никогда не было его сильным качеством. Если кто-то говорит, что современной команде нужны 11 игроков, сразу бегущих отбирать мяч, то это не так".

"Ты вполне можешь обладать одним-двумя гениями в команде, которым ты скажешь: "Делай свое дело". Посмотрите на первый гол Роналду: это даже не полумомент, но он забил такой важный мяч. Роналду — гений. Его присутствие в клубе может быть только плюсом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.


Метки Кин, Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 23:00

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  1. liverbro 31.10.2021 23:26 # liverbro
    Какой же всё-таки сруманк дибил и идиот,как таких дегенератов земля носит

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  2. true-manc 31.10.2021 23:07 # true-manc
    Рой Кин: "Роналду — гей"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89275/

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