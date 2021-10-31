Рой Кин: "Роналду — гений"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду "гением".

На фоне неудачных результатов "Юнайтед" в предыдущие недели претензии появились даже к Роналду. Некоторые считают, что Криштиану слишком тянет одеяло на себя и не участвует в командном прессинге.



Однако Кин придерживается другого мнения и считает, что гол против "Тоттенхэма" доказывает гениальность 36-летнего португальца.



"Юнайтед" должен был его купить. Думаю, Роналду — великолепный игрок, он в отличной форме, и он будет приносить пользу год или два. Поэтому он и в составе. Он один из лучших игроков, когда-либо ступавших на футбольное поле, и вы видите это. Вам просто нужно привыкнуть к этому".



"В этом матче рядом с ним действовал Кавани, разделяя с ним обязанности, но Роналду никогда не был игроком, который прессингует других, это никогда не было его сильным качеством. Если кто-то говорит, что современной команде нужны 11 игроков, сразу бегущих отбирать мяч, то это не так".



"Ты вполне можешь обладать одним-двумя гениями в команде, которым ты скажешь: "Делай свое дело". Посмотрите на первый гол Роналду: это даже не полумомент, но он забил такой важный мяч. Роналду — гений. Его присутствие в клубе может быть только плюсом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.