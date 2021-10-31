Рой Кин: "Роналду — гений"
Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин назвал нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду "гением".
На фоне неудачных результатов "Юнайтед" в предыдущие недели претензии появились даже к Роналду. Некоторые считают, что Криштиану слишком тянет одеяло на себя и не участвует в командном прессинге.
Однако Кин придерживается другого мнения и считает, что гол против "Тоттенхэма" доказывает гениальность 36-летнего португальца.
"Юнайтед" должен был его купить. Думаю, Роналду — великолепный игрок, он в отличной форме, и он будет приносить пользу год или два. Поэтому он и в составе. Он один из лучших игроков, когда-либо ступавших на футбольное поле, и вы видите это. Вам просто нужно привыкнуть к этому".
"В этом матче рядом с ним действовал Кавани, разделяя с ним обязанности, но Роналду никогда не был игроком, который прессингует других, это никогда не было его сильным качеством. Если кто-то говорит, что современной команде нужны 11 игроков, сразу бегущих отбирать мяч, то это не так".
"Ты вполне можешь обладать одним-двумя гениями в команде, которым ты скажешь: "Делай свое дело". Посмотрите на первый гол Роналду: это даже не полумомент, но он забил такой важный мяч. Роналду — гений. Его присутствие в клубе может быть только плюсом", — сообщил Кин в эфире Sky Sports.
31.10.2021 23:00
Просмотров: 951
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Какой же всё-таки сруманк дибил и идиот,как таких дегенератов земля носит
(ответить)
Рой Кин: "Роналду — гей"
Источник: http://fapl.ru/posts/89275/
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий