10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 31 октября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция



Прямо сейчас обе команды находятся в зоне вылета, а "Норвич" едва пропустил семь безответных голов от "Челси", развив свою серию без побед в Премьер-Лиге до 19 матчей (общий счет 3:47). "Лидс" набрал только семь очков в девяти первых турах, и это худший старт клуба в высшем дивизионе с 1981 года. "Канарейки" одержали лишь одну победу в пяти последних встречах с "белыми" на "Кэрроу Роуд" в рамках чемпионата.



Полузащитник Билли Гилмор должен вернуться в старт "Норвича", пропустив матч против "Челси" из-за условий своей аренды. Пшемышлав Плахета и Тодд Кантуэлл готовы покинуть лазарет. Бен Гибсон дисквалифицирован.



Вингер "Лидса" Рафинья решил свои проблемы с лодыжкой, Хуниор Фирпо оправился после мышечного растяжения, но Люк Эйлинг и Патрик Бэмфорд все еще вне игры.



АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" потерпела три поражения кряду в Премьер-Лиге, показав весьма слабый футбол против "Арсенала" в прошлый уикенд. 11 из 13 своих голов в этом сезоне в рамках чемпионата команда Дина Смита забивала во вторых таймах. "Вест Хэм" при любом раскладе удержится в топ-4 по итогам тура, но в случае победы догонит по очкам "Манчестер Сити". 17 баллов после девяти первых матчей — это лучший старт "молотобойцев" за все время их выступлений в Премьер-Лиге. "Вилланы" выиграли только одну из 10 последних встреч с "Вест Хэмом" в высшем дивизионе.



Голкипер Эмилиано Мартинес готов сыграть за "Виллу", несмотря на то, что посреди недели уезжал в Аргентину по семейным причинам. Леон Бэйли может впервые выйти в старте. Морган Сансон и Джейден Филоген-Бидас недоступны.



Полузащитник "Вест Хэма" Алекс Крал снова в строю после периода самоизоляции с коронавирусом.