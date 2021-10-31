10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 31 октября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НОРВИЧ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция
Прямо сейчас обе команды находятся в зоне вылета, а "Норвич" едва пропустил семь безответных голов от "Челси", развив свою серию без побед в Премьер-Лиге до 19 матчей (общий счет 3:47). "Лидс" набрал только семь очков в девяти первых турах, и это худший старт клуба в высшем дивизионе с 1981 года. "Канарейки" одержали лишь одну победу в пяти последних встречах с "белыми" на "Кэрроу Роуд" в рамках чемпионата.
Полузащитник Билли Гилмор должен вернуться в старт "Норвича", пропустив матч против "Челси" из-за условий своей аренды. Пшемышлав Плахета и Тодд Кантуэлл готовы покинуть лазарет. Бен Гибсон дисквалифицирован.
Вингер "Лидса" Рафинья решил свои проблемы с лодыжкой, Хуниор Фирпо оправился после мышечного растяжения, но Люк Эйлинг и Патрик Бэмфорд все еще вне игры.
АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция
"Астон Вилла" потерпела три поражения кряду в Премьер-Лиге, показав весьма слабый футбол против "Арсенала" в прошлый уикенд. 11 из 13 своих голов в этом сезоне в рамках чемпионата команда Дина Смита забивала во вторых таймах. "Вест Хэм" при любом раскладе удержится в топ-4 по итогам тура, но в случае победы догонит по очкам "Манчестер Сити". 17 баллов после девяти первых матчей — это лучший старт "молотобойцев" за все время их выступлений в Премьер-Лиге. "Вилланы" выиграли только одну из 10 последних встреч с "Вест Хэмом" в высшем дивизионе.
Голкипер Эмилиано Мартинес готов сыграть за "Виллу", несмотря на то, что посреди недели уезжал в Аргентину по семейным причинам. Леон Бэйли может впервые выйти в старте. Морган Сансон и Джейден Филоген-Бидас недоступны.
Полузащитник "Вест Хэма" Алекс Крал снова в строю после периода самоизоляции с коронавирусом.
31.10.2021 07:00
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Сколько же ников увидел канониров за эти пару дней.
Если бы они выиграли АПЛ, то наверное и самирка даже воскресла бы.
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Уважаю ФК "Вест Хэм", мне симпатична их игра, но "канониры" должны быть выше по таблице "молотобойцев".
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30.10.2021 21:43 #
jokerz
Клопп: "Ощущение, как будто мы пососали"
Источник: http://fapl.ru/posts/89253/?c=1
(ответить)
Императоры оторвались на 5 очков от ближайшего конкурента, норм
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30.10.2021 19:17 #
vagifspurs
ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!
ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ ГЛАДИАТОРЫ!
COME ON YOU SPURS
COME ON KRASIVO
Источник: http://fapl.ru/posts/89249/?c=1
(ответить)
ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ!!
(ответить)
gunars
Мне кажется, что лидер таблицы сегодня поменяется
Света! Ну почему ты такая тупая вафлежуйка?! Теперь ты обязана сделать утешающий минет каждому колбаснегу!
(ответить)
У СЕРХИО АГУЭРО ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ. ФУТБОЛИСТА УВЕЗЛИ С МАТЧА «БАРСЕЛОНЫ» НА СКОРОЙ
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Пенсы сосите пидарасы
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