10-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

Тайрон Мингс и Мичейл Антонио В воскресенье, 31 октября, двумя поединками продолжится 10-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОРВИЧ — ЛИДС 17:00 Онлайн-трансляция

Прямо сейчас обе команды находятся в зоне вылета, а "Норвич" едва пропустил семь безответных голов от "Челси", развив свою серию без побед в Премьер-Лиге до 19 матчей (общий счет 3:47). "Лидс" набрал только семь очков в девяти первых турах, и это худший старт клуба в высшем дивизионе с 1981 года. "Канарейки" одержали лишь одну победу в пяти последних встречах с "белыми" на "Кэрроу Роуд" в рамках чемпионата.

Полузащитник Билли Гилмор должен вернуться в старт "Норвича", пропустив матч против "Челси" из-за условий своей аренды. Пшемышлав Плахета и Тодд Кантуэлл готовы покинуть лазарет. Бен Гибсон дисквалифицирован.

Вингер "Лидса" Рафинья решил свои проблемы с лодыжкой, Хуниор Фирпо оправился после мышечного растяжения, но Люк Эйлинг и Патрик Бэмфорд все еще вне игры.

АСТОН ВИЛЛА — ВЕСТ ХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция

"Астон Вилла" потерпела три поражения кряду в Премьер-Лиге, показав весьма слабый футбол против "Арсенала" в прошлый уикенд. 11 из 13 своих голов в этом сезоне в рамках чемпионата команда Дина Смита забивала во вторых таймах. "Вест Хэм" при любом раскладе удержится в топ-4 по итогам тура, но в случае победы догонит по очкам "Манчестер Сити". 17 баллов после девяти первых матчей — это лучший старт "молотобойцев" за все время их выступлений в Премьер-Лиге. "Вилланы" выиграли только одну из 10 последних встреч с "Вест Хэмом" в высшем дивизионе.

Голкипер Эмилиано Мартинес готов сыграть за "Виллу", несмотря на то, что посреди недели уезжал в Аргентину по семейным причинам. Леон Бэйли может впервые выйти в старте. Морган Сансон и Джейден Филоген-Бидас недоступны.

Полузащитник "Вест Хэма" Алекс Крал снова в строю после периода самоизоляции с коронавирусом.


Метки анонс тура, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. fanstevengerrard 31.10.2021 09:07 # fanstevengerrard
    Сколько же ников увидел канониров за эти пару дней.
    Если бы они выиграли АПЛ, то наверное и самирка даже воскресла бы.

    (ответить)

  2. teo-veslakowsky 31.10.2021 09:02 # teo-veslakowsky
    Уважаю ФК "Вест Хэм", мне симпатична их игра, но "канониры" должны быть выше по таблице "молотобойцев".

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  3. palach221078 31.10.2021 08:47 # palach221078
    30.10.2021 21:43 #
    jokerz

    Клопп: "Ощущение, как будто мы пососали"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89253/?c=1

    (ответить)

  4. meshuggah 31.10.2021 08:45 # meshuggah
    Императоры оторвались на 5 очков от ближайшего конкурента, норм

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  5. palach221078 31.10.2021 08:34 # palach221078
    30.10.2021 19:17 #
    vagifspurs

    ВСЕМ ЗАКРЫТЬ ЕБАЛЬНИКИ!

    ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ ВЫХОДЯТ НА ПОЛЕ ГЛАДИАТОРЫ!

    COME ON YOU SPURS
    COME ON KRASIVO

    Источник: http://fapl.ru/posts/89249/?c=1

    (ответить)

  6. hammersmith 31.10.2021 08:32 # hammersmith
    ДЕНЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ!!

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  7. palach221078 31.10.2021 08:17 # palach221078
    gunars

    Мне кажется, что лидер таблицы сегодня поменяется

    Света! Ну почему ты такая тупая вафлежуйка?! Теперь ты обязана сделать утешающий минет каждому колбаснегу!

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  8. chelsiukpro 31.10.2021 07:51 # chelsiukpro
    У СЕРХИО АГУЭРО ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ. ФУТБОЛИСТА УВЕЗЛИ С МАТЧА «БАРСЕЛОНЫ» НА СКОРОЙ

    (ответить)

  9. roberto-89 31.10.2021 07:28 # roberto-89
    Пенсы сосите пидарасы

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