Тухель: "Джеймс лупит, как лошадь!"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель пошутил по повод силы удара крайнего защитника Риса Джеймса.

Накануне Джеймс забил свой третий и четвертый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, сделав решающий вклад в победу 0:3 над "Ньюкаслом".



По словам Тухеля, возможности отличиться возникают у Джеймса благодаря действиям партнеров. Томас разрешает своему подопечному не отрабатывать удар на тренировках, потому что Рис в этом и так прекрасен.



"Это непростой матч, и Рис не смог бы забить, если бы Каллум (Хадсон-Одои) не пошел в дриблинг, а Каллум не пошел бы в дриблинг, если бы Чилли (Бен Чилуэлл) не открыл для него пространство".



"Мы были опасны у первой штанги благодаря Каю (Хаверцу), в середине благодаря Россу (Баркли) и у второй штанги благодаря Рубену (Лофтус-Чику). И тогда ты можешь забивать у дальней штанги".



"Поэтому порой наши нападающие жертвуют своими моментами ради других. Так будет всегда".



"А отрабатывать удар нам не надо, когда есть Рис, который лупит, как лошадь!" — цитирует Тухеля Goal.