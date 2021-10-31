Тухель: "Джеймс лупит, как лошадь!"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель пошутил по повод силы удара крайнего защитника Риса Джеймса.
Накануне Джеймс забил свой третий и четвертый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, сделав решающий вклад в победу 0:3 над "Ньюкаслом".
По словам Тухеля, возможности отличиться возникают у Джеймса благодаря действиям партнеров. Томас разрешает своему подопечному не отрабатывать удар на тренировках, потому что Рис в этом и так прекрасен.
"Это непростой матч, и Рис не смог бы забить, если бы Каллум (Хадсон-Одои) не пошел в дриблинг, а Каллум не пошел бы в дриблинг, если бы Чилли (Бен Чилуэлл) не открыл для него пространство".
"Мы были опасны у первой штанги благодаря Каю (Хаверцу), в середине благодаря Россу (Баркли) и у второй штанги благодаря Рубену (Лофтус-Чику). И тогда ты можешь забивать у дальней штанги".
"Поэтому порой наши нападающие жертвуют своими моментами ради других. Так будет всегда".
"А отрабатывать удар нам не надо, когда есть Рис, который лупит, как лошадь!" — цитирует Тухеля Goal.
31.10.2021 16:00
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Последние комментарии:
Жуткий топарик
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так кто ответит что за обезьяна на фото?)
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что это за обьезяна на фото?
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Это правда
Прелесть Джеймса в том,что в отличие от сами знаете кого,он шикарен как в атаке,так и в обороне.Вспомнить хотябы бомбящего Заха,когда Джеймс его деклассировал или Стерлинга ,который весь финал ЛЧ провел в кармане ИМПЕРАТОРА.Джеймс супер-универсальный игрок.
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