Тухель: "Джеймс лупит, как лошадь!"

Рис Джеймс Главный тренер "Челси" Томас Тухель пошутил по повод силы удара крайнего защитника Риса Джеймса.

Накануне Джеймс забил свой третий и четвертый голы в этом сезоне Премьер-Лиги, сделав решающий вклад в победу 0:3 над "Ньюкаслом".

По словам Тухеля, возможности отличиться возникают у Джеймса благодаря действиям партнеров. Томас разрешает своему подопечному не отрабатывать удар на тренировках, потому что Рис в этом и так прекрасен.

"Это непростой матч, и Рис не смог бы забить, если бы Каллум (Хадсон-Одои) не пошел в дриблинг, а Каллум не пошел бы в дриблинг, если бы Чилли (Бен Чилуэлл) не открыл для него пространство".

"Мы были опасны у первой штанги благодаря Каю (Хаверцу), в середине благодаря Россу (Баркли) и у второй штанги благодаря Рубену (Лофтус-Чику). И тогда ты можешь забивать у дальней штанги".

"Поэтому порой наши нападающие жертвуют своими моментами ради других. Так будет всегда".

"А отрабатывать удар нам не надо, когда есть Рис, который лупит, как лошадь!" — цитирует Тухеля Goal.


Метки Джеймс, Ньюкасл, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.10.2021 16:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 31.10.2021 16:32 # meshuggah
    Жуткий топарик

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  2. gunars 31.10.2021 16:27 # gunars
    так кто ответит что за обезьяна на фото?)Пользователь получил предупреждение

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  3. gunars 31.10.2021 16:11 # gunars
    что это за обьезяна на фото?

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  4. jirrort 31.10.2021 16:09 # jirrort
    Это правда


    Прелесть Джеймса в том,что в отличие от сами знаете кого,он шикарен как в атаке,так и в обороне.Вспомнить хотябы бомбящего Заха,когда Джеймс его деклассировал или Стерлинга ,который весь финал ЛЧ провел в кармане ИМПЕРАТОРА.Джеймс супер-универсальный игрок.

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