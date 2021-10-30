Мерсон: "Конкуренты желают МЮ победы над "Тоттенхэмом", чтобы Сульшер остался"

Оле Гуннар Сульшер Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что конкуренты по Премьер-Лиге будут желать "Манчестер Юнайтед" победы над "Тоттенхэмом" в субботнем матче Премьер-Лиги.

Согласно слухам, от трех ближайших матчей — против "Тоттенхэма", "Аталанты" и "Манчестер Сити" — будет зависеть дальнейшая судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.

Мерсон уверен, что конкуренты "красных дьяволов" не хотят смены главного тренера на "Олд Траффорд", а предпочитают, чтобы Сульшер подольше оставался на своем месте.

"Каждый, участвующий в борьбе за попадание в топ-4 и в еврокубки — вроде "Вест Хэма" "Арсенала" и "Лестера", — будет болеть за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Тоттенхэм".

"Печально здесь то, что они будут желать победы "Манчестер Юнайтед", чтобы Сульшер остался".

Достаточно взглянуть на "Челси" с момента прихода Томаса Тухеля. Они выиграли Лигу Чемпионов, а теперь они фаворит Премьер-Лиги — посмотрите, какой эффект может оказать новый тренер", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Премьер-Лига, Сульшер, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.10.2021 10:00

Количество просмотров Просмотров: 990

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpool888 30.10.2021 11:13 # liverpool888
    Троль 99 левела)

    (ответить)

  2. andryx 30.10.2021 11:02 # andryx
    FAPL всё больше похож на личную страничку Пола Мерсона)))

    (ответить)

  3. quavo 30.10.2021 10:56 # quavo
    До чего ж мю жалко

    (ответить)

  4. firmino9 30.10.2021 10:54 # firmino9
    вроде "Вест Хэма" "Арсенала" и "Лестера")))))))))))))) забыл Брайтон и Волков)))

    (ответить)

  5. gunars 30.10.2021 10:32 # gunars
    ахахахаха) Мерсон фапловчанин

    (ответить)

  6. iskander8sg 30.10.2021 10:02 # iskander8sg
    Мерсон читает фапл, чтоль?)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: