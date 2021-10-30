Мерсон: "Конкуренты желают МЮ победы над "Тоттенхэмом", чтобы Сульшер остался"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что конкуренты по Премьер-Лиге будут желать "Манчестер Юнайтед" победы над "Тоттенхэмом" в субботнем матче Премьер-Лиги.

Согласно слухам, от трех ближайших матчей — против "Тоттенхэма", "Аталанты" и "Манчестер Сити" — будет зависеть дальнейшая судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.



Мерсон уверен, что конкуренты "красных дьяволов" не хотят смены главного тренера на "Олд Траффорд", а предпочитают, чтобы Сульшер подольше оставался на своем месте.



"Каждый, участвующий в борьбе за попадание в топ-4 и в еврокубки — вроде "Вест Хэма" "Арсенала" и "Лестера", — будет болеть за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Тоттенхэм".



"Печально здесь то, что они будут желать победы "Манчестер Юнайтед", чтобы Сульшер остался".



Достаточно взглянуть на "Челси" с момента прихода Томаса Тухеля. Они выиграли Лигу Чемпионов, а теперь они фаворит Премьер-Лиги — посмотрите, какой эффект может оказать новый тренер", — сообщил Мерсон Sky Sports.