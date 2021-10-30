Мерсон: "Конкуренты желают МЮ победы над "Тоттенхэмом", чтобы Сульшер остался"
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что конкуренты по Премьер-Лиге будут желать "Манчестер Юнайтед" победы над "Тоттенхэмом" в субботнем матче Премьер-Лиги.
Согласно слухам, от трех ближайших матчей — против "Тоттенхэма", "Аталанты" и "Манчестер Сити" — будет зависеть дальнейшая судьба главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.
Мерсон уверен, что конкуренты "красных дьяволов" не хотят смены главного тренера на "Олд Траффорд", а предпочитают, чтобы Сульшер подольше оставался на своем месте.
"Каждый, участвующий в борьбе за попадание в топ-4 и в еврокубки — вроде "Вест Хэма" "Арсенала" и "Лестера", — будет болеть за "Манчестер Юнайтед" в матче против "Тоттенхэм".
"Печально здесь то, что они будут желать победы "Манчестер Юнайтед", чтобы Сульшер остался".
Достаточно взглянуть на "Челси" с момента прихода Томаса Тухеля. Они выиграли Лигу Чемпионов, а теперь они фаворит Премьер-Лиги — посмотрите, какой эффект может оказать новый тренер", — сообщил Мерсон Sky Sports.
30.10.2021 10:00
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Последние комментарии:
Троль 99 левела)
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FAPL всё больше похож на личную страничку Пола Мерсона)))
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До чего ж мю жалко
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вроде "Вест Хэма" "Арсенала" и "Лестера")))))))))))))) забыл Брайтон и Волков)))
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ахахахаха) Мерсон фапловчанин
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Мерсон читает фапл, чтоль?)
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