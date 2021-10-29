Бент: "Юнайтед" будет седьмым, если не уволит Сульшера"
Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент предсказал "Манчестер Юнайтед" только седьмое место в этом сезоне Премьер-Лиги, если "красные дьяволы" не уволят своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.
Из 12 последних очков в Премьер-Лиге "Юнайтед" набрал только одно, в минувший уикенд унизительно проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:5.
В результате "дьяволы" оказались отброшены на седьмую позицию в таблице, и Бент думает, что здесь Сульшеру самое место.
"Мне кажется, они будут седьмыми. Седьмыми, если оставят Сульшера на весь сезон".
"Если они будут играть так, как делали это против "Ливерпуля" и "Аталанты", тогда любая из команд топ-8 сможет победить их в любой день", — сообщил Бент talkSPORT.
29.10.2021 13:00
Просмотров: 354
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Из 12 последних очков в Премьер-Лиге "Юнайтед" набрал только одно
Источник: http://fapl.ru/posts/89222/
и им очень свезло в матче с эве набрать очко
(ответить)
Ну если 7, то Роналду будет доволен.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий