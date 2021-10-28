Кристиан Пулишич снова в строю

Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич, наконец, решил свои проблемы с лодыжкой и вернулся в общую группу.

Пулишич отсутствует уже около семи недель, а последний раз играл за "Челси" еще в первом туре Премьер-Лиги 14 августа.



На прошлой неделе главный тренер "синих" Томас Тухель рассказывал, что восстановление Кристиана идет непросто — стоит 23-летнему американцу увеличить нагрузку, как болевые ощущения возвращаются.



Однако Пулишичу удалось преодолеть этот этап, и в четверг, сообщает Daily Mail, Кристиан провел полноценную тренировку с остальной командой.



Добавим, с момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году Пулишич перенес 11 травм, находясь в лазарете почти 350 дней и суммарно пропустив 41 матч "Челси".