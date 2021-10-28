Кристиан Пулишич снова в строю

Кристиан Пулишич Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич, наконец, решил свои проблемы с лодыжкой и вернулся в общую группу.

Пулишич отсутствует уже около семи недель, а последний раз играл за "Челси" еще в первом туре Премьер-Лиги 14 августа.

На прошлой неделе главный тренер "синих" Томас Тухель рассказывал, что восстановление Кристиана идет непросто — стоит 23-летнему американцу увеличить нагрузку, как болевые ощущения возвращаются.

Однако Пулишичу удалось преодолеть этот этап, и в четверг, сообщает Daily Mail, Кристиан провел полноценную тренировку с остальной командой.

Добавим, с момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году Пулишич перенес 11 травм, находясь в лазарете почти 350 дней и суммарно пропустив 41 матч "Челси".


Метки Пулишич, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.10.2021 23:00

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  1. gunars 28.10.2021 23:41 # gunars
    что за нонейм?

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  2. hunter022 28.10.2021 23:29 # hunter022
    Ненадолго

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  3. palach221078 28.10.2021 23:18 # palach221078
    Заебись. Одна нога хохланда в строю.

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  4. danny949494 28.10.2021 23:02 # danny949494
    Стекло ипанный)

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