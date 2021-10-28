Кристиан Пулишич снова в строю
Атакующий полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич, наконец, решил свои проблемы с лодыжкой и вернулся в общую группу.
Пулишич отсутствует уже около семи недель, а последний раз играл за "Челси" еще в первом туре Премьер-Лиги 14 августа.
На прошлой неделе главный тренер "синих" Томас Тухель рассказывал, что восстановление Кристиана идет непросто — стоит 23-летнему американцу увеличить нагрузку, как болевые ощущения возвращаются.
Однако Пулишичу удалось преодолеть этот этап, и в четверг, сообщает Daily Mail, Кристиан провел полноценную тренировку с остальной командой.
Добавим, с момента своего перехода из дортмундской "Боруссии" в 2019 году Пулишич перенес 11 травм, находясь в лазарете почти 350 дней и суммарно пропустив 41 матч "Челси".
28.10.2021 23:00
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что за нонейм?
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Ненадолго
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Заебись. Одна нога хохланда в строю.
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Стекло ипанный)
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