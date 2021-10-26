Айегбени не считает Салаха величайшим африканцем в истории Премьер-Лиги

Мохамед Салах Бывший нападающий "Эвертона" Якубу Айегбени заявил, что не может назвать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" величайшим африканским игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.

Хет-трик против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье позволил Салаху обойти ивуарийскую легенду "Челси" Дидье Дрогба и стать самым результативным африканцем в истории Премьер-Лиги — 107 голов.

Однако нигериец Айегбени все равно считает, что в данный момент 29-летний египтянин не может сравниться с Дрогба.

"Нельзя сказать, что Салах — величайший африканец, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Дрогба был чем-то особенным, потому что он забивал голы ради удовольствия".

"Однако нужно отдать должное Салаху за то, что он покорил рекорд такой большой легенды. Это делает его одним из величайших африканцев в истории высшего английского дивизиона, но пока что он точно не самый величайший", — сообщил Айегбени Goal.


Метки Айегбени, Дрогба, Ливерпуль, Салах, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.10.2021 15:00

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Последние комментарии:




  1. jirrort 26.10.2021 15:42 # jirrort
    Обычный бегунок,которому люто повезло с коучем.Стоит убрать насекомого из пука и он будет сосать , впрочем как и весь пук,ибо 90% состава состоит из середняков.

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  2. ganinilyha 26.10.2021 15:32 # ganinilyha
    Реализация всё равно лучше, чем у Дрогба. Тот любил посильнее, да мимо пробить. Дрогба ещё пенки почти не бил, в основном Лэмпард, но они роли мало играют.

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  3. kedr 26.10.2021 15:30 # kedr
    Египет это Африка чисто географически...

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  4. weorlfc 26.10.2021 15:26 # weorlfc
    Дрочпа уже обоссан по стате, тупым пенсам не понять

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  5. m-ballack 26.10.2021 15:13 # m-ballack
    Нельзя сказать, что Салах — величайший африканец, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Дрогба был чем-то особенным

    Источник: http://fapl.ru/posts/89167/?c=1

    Колбасникам с фапла виднее, тю

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  6. true-manc 26.10.2021 15:04 # true-manc
    величайший африканский игрок в истории АПЛ - это несравненный Яя Туре, а сосалах - это нелепая египетская отрыжка, которая выглядит топом только в своем середняке на фоне всяких хендерсонов и дерьмино.

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  7. michae10owen 26.10.2021 15:03 # michae10owen
    тут скорее всего проблема в том, что этот Якубу, не считает Салаха достаточно чёрным для африканца

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  8. vyrentz 26.10.2021 15:03 # vyrentz
    У тупой ириски спросили

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  9. livapu19 26.10.2021 15:02 # livapu19
    Хет-трик против "Ливерпуля"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89167/?c=1

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