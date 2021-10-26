Айегбени не считает Салаха величайшим африканцем в истории Премьер-Лиги
Бывший нападающий "Эвертона" Якубу Айегбени заявил, что не может назвать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" величайшим африканским игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.
Хет-трик против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье позволил Салаху обойти ивуарийскую легенду "Челси" Дидье Дрогба и стать самым результативным африканцем в истории Премьер-Лиги — 107 голов.
Однако нигериец Айегбени все равно считает, что в данный момент 29-летний египтянин не может сравниться с Дрогба.
"Нельзя сказать, что Салах — величайший африканец, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Дрогба был чем-то особенным, потому что он забивал голы ради удовольствия".
"Однако нужно отдать должное Салаху за то, что он покорил рекорд такой большой легенды. Это делает его одним из величайших африканцев в истории высшего английского дивизиона, но пока что он точно не самый величайший", — сообщил Айегбени Goal.
26.10.2021 15:00
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Последние комментарии:
Обычный бегунок,которому люто повезло с коучем.Стоит убрать насекомого из пука и он будет сосать , впрочем как и весь пук,ибо 90% состава состоит из середняков.
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Реализация всё равно лучше, чем у Дрогба. Тот любил посильнее, да мимо пробить. Дрогба ещё пенки почти не бил, в основном Лэмпард, но они роли мало играют.
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Египет это Африка чисто географически...
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Дрочпа уже обоссан по стате, тупым пенсам не понять
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Нельзя сказать, что Салах — величайший африканец, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Дрогба был чем-то особенным
Источник: http://fapl.ru/posts/89167/?c=1
Колбасникам с фапла виднее, тю
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величайший африканский игрок в истории АПЛ - это несравненный Яя Туре, а сосалах - это нелепая египетская отрыжка, которая выглядит топом только в своем середняке на фоне всяких хендерсонов и дерьмино.
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тут скорее всего проблема в том, что этот Якубу, не считает Салаха достаточно чёрным для африканца
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У тупой ириски спросили
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Хет-трик против "Ливерпуля"
Источник: http://fapl.ru/posts/89167/?c=1
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