Айегбени не считает Салаха величайшим африканцем в истории Премьер-Лиги

Бывший нападающий "Эвертона" Якубу Айегбени заявил, что не может назвать Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" величайшим африканским игроком, когда-либо выступавшим в Премьер-Лиге.

Хет-трик против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье позволил Салаху обойти ивуарийскую легенду "Челси" Дидье Дрогба и стать самым результативным африканцем в истории Премьер-Лиги — 107 голов.



Однако нигериец Айегбени все равно считает, что в данный момент 29-летний египтянин не может сравниться с Дрогба.



"Нельзя сказать, что Салах — величайший африканец, когда-либо игравший в Премьер-Лиге. Дрогба был чем-то особенным, потому что он забивал голы ради удовольствия".



"Однако нужно отдать должное Салаху за то, что он покорил рекорд такой большой легенды. Это делает его одним из величайших африканцев в истории высшего английского дивизиона, но пока что он точно не самый величайший", — сообщил Айегбени Goal.