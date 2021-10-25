Конте открыт к работе с "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Конте находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул утративший прежние амбиции "Интер". Летом Антонио вел переговоры с "Тоттенхэмом", но и амбиции "шпор" его не устроили.



Как утверждает Manchester Evening News, Конте находит привлекательной возможность поработать с "Юнайтед", чей нынешний наставник Оле Гуннар Сульшер резко усугубил свое положение поражением 0:5 от "Ливерпуля" накануне.



Однако у Антонио есть свои условия. 52-летний итальянец рассчитывает получить контроль над трансферами клубом и не хочет, чтобы ему навязывали игроков с громким именем в маркетинговых целях.



Конте может отпугнуть "красных дьяволов" тем, что на трех последних местах работы — в "Интере", "Челси" и сборной Италии — он проводил всего по два года. Кроме того, Антонио исповедует прагматичный футбол, который может прийтись не по вкусу публике "Олд Траффорд".