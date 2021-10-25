Конте открыт к работе с "Юнайтед"

Антонио Конте Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".

Конте находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул утративший прежние амбиции "Интер". Летом Антонио вел переговоры с "Тоттенхэмом", но и амбиции "шпор" его не устроили.

Как утверждает Manchester Evening News, Конте находит привлекательной возможность поработать с "Юнайтед", чей нынешний наставник Оле Гуннар Сульшер резко усугубил свое положение поражением 0:5 от "Ливерпуля" накануне.

Однако у Антонио есть свои условия. 52-летний итальянец рассчитывает получить контроль над трансферами клубом и не хочет, чтобы ему навязывали игроков с громким именем в маркетинговых целях.

Конте может отпугнуть "красных дьяволов" тем, что на трех последних местах работы — в "Интере", "Челси" и сборной Италии — он проводил всего по два года. Кроме того, Антонио исповедует прагматичный футбол, который может прийтись не по вкусу публике "Олд Траффорд".


Метки Конте, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 25.10.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1826

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 25.10.2021 18:06 # slash-lfc
    красавец мужчина и просто ДОН!!!

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  2. sausage 25.10.2021 17:57 # sausage
    Этой публике с "Олд Траффорд" ничего не по вкусу после САФа. Всё хотят найти его клона и зажить так же. И невдомёк им, что такого уже не будет, даже не в тренерском плане, а в плане влияния в клубе. Сейчас уже никому из новых тренеров не отдадут такую власть и контроль над трансферами, которые были у него. Вон в Арсенале уже учатся жить по новому.

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  3. superperez101 25.10.2021 17:47 # superperez101
    Это не сериа А, тут пеп с двумя составами, Челси и колбаса в форме
    Очечки налепили на него, прям рембо а парике
    007, чтож глянем на его автобусы

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  4. ganinilyha 25.10.2021 17:43 # ganinilyha
    Он даже в ПСЖ не пошёл с неограниченными средствами. Чего ему в этой помойке делать.

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  5. meshuggah 25.10.2021 17:28 # meshuggah
    После тухеля, можно будет ещё раз в Челси позвать тем более по его лекалам до сих пор ебем всех в опл

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  6. naby-keita 25.10.2021 17:05 # naby-keita
    Конте сосал Пепу и Клоппу в Челси. Про легендарные 6-0 и говорить нечего. Они всё еще там же.
    Вопрос: Зачем он нужен?

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  7. true-manc 25.10.2021 17:04 # true-manc
    Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте снова хочет открывать свой рот под КОРОЛЕВСКУЮ струю

    Источник: http://fapl.ru/posts/89150/

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  8. dallaslp 25.10.2021 17:02 # dallaslp
    не сработается с погба и роналду. и нужны добротные новые ЦЗ

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  9. zagzag 25.10.2021 17:01 # zagzag
    тУПОЙ УРОД

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