Конте открыт к работе с "Юнайтед"
Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте открыт к работе с "Манчестер Юнайтед".
Конте находится без клуба с конца прошлого сезона, когда он покинул утративший прежние амбиции "Интер". Летом Антонио вел переговоры с "Тоттенхэмом", но и амбиции "шпор" его не устроили.
Как утверждает Manchester Evening News, Конте находит привлекательной возможность поработать с "Юнайтед", чей нынешний наставник Оле Гуннар Сульшер резко усугубил свое положение поражением 0:5 от "Ливерпуля" накануне.
Однако у Антонио есть свои условия. 52-летний итальянец рассчитывает получить контроль над трансферами клубом и не хочет, чтобы ему навязывали игроков с громким именем в маркетинговых целях.
Конте может отпугнуть "красных дьяволов" тем, что на трех последних местах работы — в "Интере", "Челси" и сборной Италии — он проводил всего по два года. Кроме того, Антонио исповедует прагматичный футбол, который может прийтись не по вкусу публике "Олд Траффорд".
25.10.2021 17:00
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Последние комментарии:
красавец мужчина и просто ДОН!!!
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Этой публике с "Олд Траффорд" ничего не по вкусу после САФа. Всё хотят найти его клона и зажить так же. И невдомёк им, что такого уже не будет, даже не в тренерском плане, а в плане влияния в клубе. Сейчас уже никому из новых тренеров не отдадут такую власть и контроль над трансферами, которые были у него. Вон в Арсенале уже учатся жить по новому.
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Это не сериа А, тут пеп с двумя составами, Челси и колбаса в форме
Очечки налепили на него, прям рембо а парике
007, чтож глянем на его автобусы
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Он даже в ПСЖ не пошёл с неограниченными средствами. Чего ему в этой помойке делать.
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После тухеля, можно будет ещё раз в Челси позвать тем более по его лекалам до сих пор ебем всех в опл
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Конте сосал Пепу и Клоппу в Челси. Про легендарные 6-0 и говорить нечего. Они всё еще там же.
Вопрос: Зачем он нужен?
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Бывший главный тренер "Челси" Антонио Конте снова хочет открывать свой рот под КОРОЛЕВСКУЮ струю
Источник: http://fapl.ru/posts/89150/
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не сработается с погба и роналду. и нужны добротные новые ЦЗ
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тУПОЙ УРОД
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