Магуайр извинился перед фанатами "Юнайтед" за 0:5

Капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр извинился перед фанатами своего клуба за домашнее поражение 0:5 от "Ливерпуля".

В воскресенье "Ливерпуль" просто надругался над Магуайром и его партнерами по обороне. Сейчас Харри затрудняется назвать причины столь унизительного поражения, но признает, что продемонстрированная "Юнайтед" игра была ужасна.



"Прежде всего приношу извинения фанатам. Это ничуть не годится для нашего клуба. Все мы расстроены. Мы поговорили в раздевалке, и я вышел сюда, потому что должен был выйти".



"Что мы по-настоящему должны, так это извиниться перед фанатами. Они поддерживали нас, пели и скандировали, даже при счете 0:5, но мы как клуб должны выступать лучше".



"Думаю, игра была слишком открытой. Я здесь не для того, чтобы анализировать матч. Мы так расстроены, мы позволили им создать слишком много моментов, и они были безжалостны".



"Прежде всего я защитник, и пропускать четыре гола дома на "Олд Траффорд" за тайм — это никуда не годится. Я буду думать о своей игре и игре команды, ведь я капитан и командую парнями. Мы должны сплотиться".



"Мы должны посмотреть на себя в зеркало и друг на друга, чтобы понять, что мы можем делать лучше? Не нужно оглядываться куда-либо еще и винить других".



"Для этого клуба любое поражение от "Ливерпуля" и любое поражение вообще является болезненным. Кто бы ни был твоим соперником".



"Ливерпуль" — наш враг, и уступать 0:4 к перерыву перед своими болельщиками — это никуда не годится", — цитирует Магуайра Daily Mirror.