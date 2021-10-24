Сульшер обещает не сдаваться, несмотря на свой "самый темный день"
Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 0:5 от "Ливерпуля" своим худшим моментом в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", но пообещал не опускать руки.
В воскресенье "Юнайтед" потерпел свое самое крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" за все времена, уже к перерыву пропустив четыре гола.
Сульшер берет на себя ответственность за результат, но считает, что успех слишком близок, чтобы сейчас выбросить белый флаг и уйти.
"Это самый темный день, что я руковожу этими игроками. Мне сложно что-либо добавить к этому. Мы были недостаточно хороши индивидуально и как команда. Такому сопернику, как "Ливерпуль", нельзя позволять создавать моменты, а мы, к сожалению, позволяли".
"Наша игра в целом была недостаточно хороша. У нас возникали разрывы, а соперник создавал моменты и был безжалостен в завершении атак. Третий гол предрешил матч".
"Это моя ответственность и только. У нас очень хороший, блестящий тренерский штаб. Я определил план на матч, но мы были недостаточно безжалостны и оставляли слишком много свободного пространства, а когда ты даешь свободу хорошим игрокам, они забивают".
"Мы играли дома, играли против "Ливерпуля", и мы решили сыграть так же, как и в предыдущие два с половиной года — с высоким прессингом. Однако сегодня они реализовали свои моменты. Думаю, мы, будучи "Манчестер Юнайтед", всегда должны диктовать свою игру".
"Четвертый пропущенный перед перерывом гол означал, что мы должны забивать каждые 15 минут. Я знаю, что парни способны на это, но в данном случае этот четвертый гол означал, что игра, наверное, окончена".
"Вы можете вспомнить о нашем поражении 1:6 от "Тоттенхэма" в прошлом сезоне, но это было хуже, намного хуже для меня, как своего для "Манчестер Юнайтед" парня. Я лишь должен сказать, что мы должны преодолеть это как можно скорее".
"Я зашел слишком далеко и мы зашли слишком далеко. Мы слишком близки, чтобы теперь сдаться".
"Это будет сложно. Игроки подавлены, но у нас много сильных личностей. Мы знаем, что достигли дна, и мы не можем чувствовать себя еще хуже. Давайте посмотрим, как мы на это отреагируем", — сообщил Сульшер Sky Sports.
24.10.2021 22:00
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Последние комментарии:
Сульшер - это, на самом деле, пранк, который вышел из под контроля
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Дайте шанс этому талантливому тренеру. Он же не может покупать игроков за 70 лямов и обладателей ЗМ. Ему нужно время на перестройку команды.
(ответить)
Самый тёмный день? Да вы, батенька, расист чистой воды! Где комментарии Патриса Эвра по этому поводу? Его стало слишком много в последнее время в медиа.
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Четвертый пропущенный перед перерывом гол означал, что мы должны забивать каждые 15 минут.
Источник: http://fapl.ru/posts/89136/?c=1
чел даже в математику не смог
(ответить)
Опять бессмысленный набор абстрактных и заезженных фраз. Ни одной мысли по делу. Ни одной осмысленной оценки ситуации по командной игре, отсутствии адекватных построений, нормальной защиты и т.д и т.п. Сульшер не знает что делает. Но больше всего меня пугает, что руководство считает нормальным держать такого тренера. У МЮ нет будущего. Боссы заигрались в маркетинг и зашибание бабла. Технократов в структуре нет со времен Гилла. Вуди Вудпекер заведет МЮ в могилу.
(ответить)
бред сивой кобылы.
(ответить)
Дайте премию Оле и долгих лет в МЮ!
(ответить)
Все казахи фапла за тебя.
(ответить)
У нас возникали разрывы
Источник: http://fapl.ru/posts/89136/
Чего именно и так понятно.
Олег, не ссы. Вы в гонке
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Оле верим! Держись родной
(ответить)
Оле тебе пора валить с клуба
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Прет против урагана и держится на позитиве. Достойный воин норвежских отцов
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КОРОЛЬ!!!
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Эти слова - бальзам для души. Всё будет хорошо! Вера, Надежда и Любовь!!! До самого конца!
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Судя по расписанию это ещё цветочки
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ахахаха тем лучше)) ждем еще большего позора и анального изнасилования от Бернли 0:6. от Саутгемптона 0:7 или от Норвича 0:8. Больше позора для памойки! Оле верим!
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Руки прочь от Сулшера. Легенда!!!
Поработай ещё лет 10. МЮ на верном пути)))
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Просто великий воин смео.
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я не понимаю к чему они близки. сульша к увольнению то точно, а мю к чему? в лч уж точно не фаворит, еще бы из группы выйти, кал уже досидос, апл с такой игрой и путевку в лч не гарантирует. где тут успех я не понимаю, о чем он? ачивка за самое долгое пребывание на тренерском кресле после сафа это успех?
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Остатки уважения потерял после этого вью, у дол6ое6а все збс, уходить ему незачем
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