Сульшер обещает не сдаваться, несмотря на свой "самый темный день"

Оле Гуннар Сульшер назвал поражение 0:5 от "Ливерпуля" своим худшим моментом в качестве главного тренера "Манчестер Юнайтед", но пообещал не опускать руки.

В воскресенье "Юнайтед" потерпел свое самое крупное домашнее поражение от "Ливерпуля" за все времена, уже к перерыву пропустив четыре гола.



Сульшер берет на себя ответственность за результат, но считает, что успех слишком близок, чтобы сейчас выбросить белый флаг и уйти.



"Это самый темный день, что я руковожу этими игроками. Мне сложно что-либо добавить к этому. Мы были недостаточно хороши индивидуально и как команда. Такому сопернику, как "Ливерпуль", нельзя позволять создавать моменты, а мы, к сожалению, позволяли".



"Наша игра в целом была недостаточно хороша. У нас возникали разрывы, а соперник создавал моменты и был безжалостен в завершении атак. Третий гол предрешил матч".



"Это моя ответственность и только. У нас очень хороший, блестящий тренерский штаб. Я определил план на матч, но мы были недостаточно безжалостны и оставляли слишком много свободного пространства, а когда ты даешь свободу хорошим игрокам, они забивают".



"Мы играли дома, играли против "Ливерпуля", и мы решили сыграть так же, как и в предыдущие два с половиной года — с высоким прессингом. Однако сегодня они реализовали свои моменты. Думаю, мы, будучи "Манчестер Юнайтед", всегда должны диктовать свою игру".



"Четвертый пропущенный перед перерывом гол означал, что мы должны забивать каждые 15 минут. Я знаю, что парни способны на это, но в данном случае этот четвертый гол означал, что игра, наверное, окончена".



"Вы можете вспомнить о нашем поражении 1:6 от "Тоттенхэма" в прошлом сезоне, но это было хуже, намного хуже для меня, как своего для "Манчестер Юнайтед" парня. Я лишь должен сказать, что мы должны преодолеть это как можно скорее".



"Я зашел слишком далеко и мы зашли слишком далеко. Мы слишком близки, чтобы теперь сдаться".



"Это будет сложно. Игроки подавлены, но у нас много сильных личностей. Мы знаем, что достигли дна, и мы не можем чувствовать себя еще хуже. Давайте посмотрим, как мы на это отреагируем", — сообщил Сульшер Sky Sports.