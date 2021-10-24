Фаулер: "МЮ потребуются чудеса, чтобы победить "Ливерпуль"

Робби Фаулер Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что "Манчестер Юнайтед" потребуются "чудеса", чтобы победить "Ливерпуль" в воскресенье.

"Ливерпуль" отправляется на "Олд Траффорд" в качестве единственной в Премьер-Лиге команды, которая еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.

А вот "Юнайтед" не может выиграть уже три матча Премьер-Лиги кряду, набрав лишь одно очко из девяти последних, поэтому Фаулер считает свой бывший клуб явным фаворитом.

"Если посмотреть на форму "Ливерпуля" и на соперников, с которыми они играли, то вы увидите, что их матчи были тяжелее, нежели у "Манчестер Юнайтед".

"Юнайтед" побеждал команды, которые испытывают относительные трудности в этом году. Поэтому у Оле (Гуннара Сульшера) много работы".

"Думаю, они и сами понимают, что им потребуются чудеса, чтобы одержать победу. Думаю, в данный момент они отстают от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сильнее, чем думают люди. Даже от "Челси".

"Ливерпуль" — это другой уровень. Это одна из лучших команд "Ливерпуля", что я когда-либо видел", — сообщил Фаулер Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Фаулер

Автор mihajlo   

Дата 24.10.2021 14:00

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 24.10.2021 14:41 # sisyazavr
    Команды разного уровня

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  2. asnural 24.10.2021 14:33 # asnural
    Даже Челси? Колбасоиды на Членфилде знатно попадали Челси...ровно до удаления.

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  3. tursa 24.10.2021 14:31 # tursa
    Ну шитюков этот состав побеждал, матч обещает быть интересным, верим в маэстро олежу

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  4. frisby 24.10.2021 14:10 # frisby
    "Думаю, они и сами понимают, что им потребуются чудеса, чтобы одержать победу. Думаю, в данный момент они отстают от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сильнее, чем думают люди. Даже от "Челси".

    Источник: http://fapl.ru/posts/89127/#reply
    красавчик Робби)) налегке походя обассцал залупенсов
    Матч будет тяжелый с минимальной победой 1:2 или 2:3
    YNWA!!!

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  5. chelsiukpro 24.10.2021 14:05 # chelsiukpro
    Какие накуй чудеса? Просто настрой на серьезного соперника и 100% выложится всем игрокам а не по отдельности! Оля верим в тебя..
    .

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