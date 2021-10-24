Фаулер: "МЮ потребуются чудеса, чтобы победить "Ливерпуль"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что "Манчестер Юнайтед" потребуются "чудеса", чтобы победить "Ливерпуль" в воскресенье.
"Ливерпуль" отправляется на "Олд Траффорд" в качестве единственной в Премьер-Лиге команды, которая еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.
А вот "Юнайтед" не может выиграть уже три матча Премьер-Лиги кряду, набрав лишь одно очко из девяти последних, поэтому Фаулер считает свой бывший клуб явным фаворитом.
"Если посмотреть на форму "Ливерпуля" и на соперников, с которыми они играли, то вы увидите, что их матчи были тяжелее, нежели у "Манчестер Юнайтед".
"Юнайтед" побеждал команды, которые испытывают относительные трудности в этом году. Поэтому у Оле (Гуннара Сульшера) много работы".
"Думаю, они и сами понимают, что им потребуются чудеса, чтобы одержать победу. Думаю, в данный момент они отстают от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сильнее, чем думают люди. Даже от "Челси".
"Ливерпуль" — это другой уровень. Это одна из лучших команд "Ливерпуля", что я когда-либо видел", — сообщил Фаулер Sky Sports.
24.10.2021 14:00
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Последние комментарии:
Команды разного уровня
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Даже Челси? Колбасоиды на Членфилде знатно попадали Челси...ровно до удаления.
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Ну шитюков этот состав побеждал, матч обещает быть интересным, верим в маэстро олежу
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"Думаю, они и сами понимают, что им потребуются чудеса, чтобы одержать победу. Думаю, в данный момент они отстают от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сильнее, чем думают люди. Даже от "Челси".
Источник: http://fapl.ru/posts/89127/#reply
красавчик Робби)) налегке походя обассцал залупенсов
Матч будет тяжелый с минимальной победой 1:2 или 2:3
YNWA!!!
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Какие накуй чудеса? Просто настрой на серьезного соперника и 100% выложится всем игрокам а не по отдельности! Оля верим в тебя..
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