Фаулер: "МЮ потребуются чудеса, чтобы победить "Ливерпуль"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Робби Фаулер считает, что "Манчестер Юнайтед" потребуются "чудеса", чтобы победить "Ливерпуль" в воскресенье.

"Ливерпуль" отправляется на "Олд Траффорд" в качестве единственной в Премьер-Лиге команды, которая еще не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.



А вот "Юнайтед" не может выиграть уже три матча Премьер-Лиги кряду, набрав лишь одно очко из девяти последних, поэтому Фаулер считает свой бывший клуб явным фаворитом.



"Если посмотреть на форму "Ливерпуля" и на соперников, с которыми они играли, то вы увидите, что их матчи были тяжелее, нежели у "Манчестер Юнайтед".



"Юнайтед" побеждал команды, которые испытывают относительные трудности в этом году. Поэтому у Оле (Гуннара Сульшера) много работы".



"Думаю, они и сами понимают, что им потребуются чудеса, чтобы одержать победу. Думаю, в данный момент они отстают от "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" сильнее, чем думают люди. Даже от "Челси".



"Ливерпуль" — это другой уровень. Это одна из лучших команд "Ливерпуля", что я когда-либо видел", — сообщил Фаулер Sky Sports.