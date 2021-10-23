Роналду: "Буду затыкать рты и побеждать"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отверг претензии насчет своего участия в оборонительной игре и заявил, что продолжит "затыкать рты" своим критикам.

После своего возвращения в "Юнайтед" Роналду забил уже шесть голов, однако люди все равно находят поводы критиковать Криштиану.



Кто-то считает, что Роналду мало участвует в командном прессинге, однако 36-летний португалец равнодушен к критике и чувствует, что просто не нравится таким людям.



"Я знаю, когда команда нуждается в моей помощи при обороне. Но моя роль в этом клубе заключается в том, чтобы побеждать, помогать команде побеждать и забивать голы. Участие в оборонительных действиях — часть моей работы".



"Если люди не хотят этого видеть, значит я им просто не нравлюсь. Но мне 36 лет, я выиграл все в футболе, и разве я буду переживать из-за того, что люди говорят плохие вещи насчет меня? Я хорошо сплю по ночам. Я ложусь в кровать с чистой совестью. Я не собираюсь меняться, я по-прежнему буду затыкать рты и побеждать".



"Критика — это часть нашей профессии. Я не переживаю насчет этого. Если честно, это даже хорошо, на мой взгляд. Если они переживают насчет меня или говорят обо мне, значит они знают мой потенциал и мою ценность. Если вы спросите худшего ученика в школе, нравится ли ему лучший, он, конечно, скажет, что не нравится".



"Думаю, важнее всего, что я по-прежнему счастлив и наслаждаюсь футболом. Не имеет значения, сколько трофеев я выиграл в своей карьере. Я выиграл все, но я по-прежнему мотивирован. Это новая глава моей жизни, несмотря на возраст, и я здесь ради того, чтобы побеждать. Думаю, "Манчестер" должен соответствовать этому уровню и думать о больших победах, поэтому я здесь, чтобы помочь", — сообщил Роналду Sky Sports.