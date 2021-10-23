Лэмпард отказался от переговоров с "Ньюкаслом"

Фрэнк Лэмпард вышел из числа претендентов на должность главного тренера "Ньюкасла".

До недавних пор среди новых владельцев "Ньюкасла" существовал раскол насчет того, что должен занять место уволенного Стива Брюса.



Паулу Фонсека произвел сильное впечатление на директора "сорок" Аманду Стейвли во время собеседования, однако свои поклонники среди боссов клуба были и у Лэмпарда.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, сейчас Фрэнк взял самоотвод из-за опасений насчет возможного вылета "Ньюкасла" из Премьер-Лиги.



Решение Лэмпарда открывает прямую дорогу к назначению Фонсеки, который, как ожидается, заключит контракт стоимостью 6 миллионов фунтов в год.