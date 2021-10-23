Босс "Интера": "Лукаку ушел в "Челси", чтобы удвоить свою зарплату"

Ромелу Лукаку Генеральный директор "Интера" Беппе Маротта назвал истинный мотив, почему нападающий Ромелу Лукаку ушел в "Челси" минувшим летом.

Возвращение Лукаку в "Челси" за 97.5 млн. фунтов для многих стало сюрпризом, ведь на протяжении предыдущих месяцев Ромелу уверенно твердил, что останется на "Сан-Сиро".

Маротта объясняет столь резкую смену настроения Лукаку тем роскошным контрактом, который 28-летнему бельгийцу предложили "синие".

"Лукаку был продан за 115 миллионов евро, а Джеко мы подписали бесплатно. На поле большой разницы нет. Лукаку ушел, чтобы удвоить свою зарплату — в Италии столько не платят".

"На сегодняшний день мы не можем совершать крупных инвестиций. Я бы уже не смог купить Лукаку за 75 миллионов евро. Нам нужны урезанные и специфичные инвестиции", — сообщил Маротта Corriere dello Sport.


Метки Интер, Лукаку, Маротта, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.10.2021 08:00

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  1. zaeba1l 23.10.2021 08:06 # zaeba1l
    Нормальная причина. Кто на свете не хочет больше денег?
    Другое дело, соответствует ли он своей зарплате? Скоро пенсы его начнут хуесосить...

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  2. bangladesh 23.10.2021 08:06 # bangladesh
    БАДИБЭГГГ !!!

    Разъебал одним заголовком тухлоголовых))

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