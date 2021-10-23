"Арсенал" уверенно победил "Виллу"

Контролируя игру на протяжении большей части матча, "Арсенал" отпраздновал победу 3:1 против "Астон Виллы".

Относительно 2:2 с "Кристал Пэлас" в понедельник из стартового состава "канониров" пропали Киран Тирни, Мартин Эдегор и Николя Пепе. Их заменили Нуну Тавареш, Альбер Самби Локонга и Александр Лакасетт.



А вот стартовый состав "вилланов" не изменился по сравнению с поражением 2:3 от "Вулверхэмптона".



Хозяева "Эмирейтс" мощно начали матч и уже на четвертой минуте едва не открыли счет, однако у Пьер-Эмерика Обамеянга не получился удар в падении через себя. Мяч отскочил к Букайо Сака, но тот тоже не попал в створ.



На восьмой мяч все-таки побывал в воротах гостей, однако гол Обамеянга не был засчитан, поскольку Лакасетт отобрал для него мяч у Эзри Конса с нарушением правил.



На 20-й минуте у ворот "Виллы" вновь было жарко. После розыгрыша штрафного и отскока от защитника Томас Партей ткнул мяч — перекладина!



А на 23-й минуте "Арсенал" все-таки воплотил свое игровое преимущество в гол. После подачи Эмилем Смит-Роу углового Партей сыграл на опережение и головой сбросил мяч в ворота — 1:0.



"Канониры" и дальше смотрелись лучше и на 30-й минуте были обязаны удваивать свое преимущество. Хозяевам удалась быстрая атака, в завершении которой Тавареш сделал отличный пас с левого края штрафной на свободного Сака, но тот пробил бесхитростно, и Эмилиано Мартинес выручил гостей.



Тем не менее, "Вилла" все-таки пропустила второй. В самой концовке первого тайма рефери Крейг Поусон обратился к системе VAR, которая подтвердила фол Мэтта Таргетта в штрафной на Лакасетте. Был назначен пенальти, и хотя Мартинес парировал удар Обамеянга с 11-метровой отметки, сам же Пьер-Эмерик сыграл на добивании — 2:0.



Второй тайм "Арсенал" тоже начал очень хорошо, следствием чего стал третий гол. На 56-й минуте Смит-Роу отобрал мяч вблизи своей штрафной, отдал пас партнеру и сразу же помчался вперед. Обамеянг шикарным пасом в касание вернул снаряд Эмилю, который ворвался в штрафную по левому краю и пробил с рикошетом от Тайрона Мингса и касанием штанги — 3:0.



Спустя шесть минут впервые в матче по-настоящему вступил в игру голкипер "канониров" Аарон Рамсдейл, отразив удар Эмилиано Буэндиа с близкого расстояния.



На 71-й минуте Мартинес в красивом прыжке отразил удар Обамеянга, но дальше хозяева перестали атаковать, чем и воспользовался их соперник.



"Вилла" оживилась в концовке, а на 82-й минуте вышедший на замену Джейкоб Рэмси поразил "девятку" ворот Рамсдейла после того, как Леон Бэйли протащил мяч вдоль границы штрафной — 3:1.



Заключительные минуты вышли довольно напряженными для "Арсенала". Гости создали пару-тройку полумоментов, но счет уже не изменился.



"Арсенал" провел очень хороший матч, доминируя над соперником, однако концовка слегка подпортила впечатление от этой победы и не дает назвать ее безупречной.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче