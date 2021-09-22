"Челси" обсудит с другими клубами Лондона поддержку геев и лесбиянок

Челси и радужный баннер В понедельник, 4 октября, "Челси" устроит собрание лондонских клубов, чтобы обсудить меры поддержки фанатов из группы ЛГБТК+.

Участие в данном мероприятии, которое носит название "From Allyship To Action" ("от объединения к действию"), примут представители "Арсенала", "Тоттенхэма", "Вест Хэма", "Кристал Пэлас", "Уотфорда", "Брентфорда", "Фулхэма", "Миллуолла", КПР, а также официальные лица Премьер-Лиги и FA.

Вместе они собираются обсудить, как сделать посещение геями и лесбиянками футбольных матчей более комфортным. Также будет поднят вопрос о борьбе с гомофобией, бифобией и трансфобией.

"Футбольный клуб "Челси" нацелен на то, чтобы наш клуб был безопасным и гостеприимным местом для людей ЛГБТК+, их друзей и семей", — говорится в пресс-релизе организатора семинара.


Метки болельщики, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 22.09.2021 09:08 # gerrard08
    Пстц, если даже милуолл в этой хуйне зашкварен, то надежды уже нет окончательно.

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  2. bmw-e34 22.09.2021 09:03 # bmw-e34
    Щас по идее пенсы по традиции должны резко переобуться и топить за толерантность))
    Педики, поздно уже.

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  3. felix-the-cat 22.09.2021 09:01 # felix-the-cat
    Главные пидарасики в Англии - это Щольсе

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