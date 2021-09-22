"Челси" обсудит с другими клубами Лондона поддержку геев и лесбиянок
В понедельник, 4 октября, "Челси" устроит собрание лондонских клубов, чтобы обсудить меры поддержки фанатов из группы ЛГБТК+.
Участие в данном мероприятии, которое носит название "From Allyship To Action" ("от объединения к действию"), примут представители "Арсенала", "Тоттенхэма", "Вест Хэма", "Кристал Пэлас", "Уотфорда", "Брентфорда", "Фулхэма", "Миллуолла", КПР, а также официальные лица Премьер-Лиги и FA.
Вместе они собираются обсудить, как сделать посещение геями и лесбиянками футбольных матчей более комфортным. Также будет поднят вопрос о борьбе с гомофобией, бифобией и трансфобией.
"Футбольный клуб "Челси" нацелен на то, чтобы наш клуб был безопасным и гостеприимным местом для людей ЛГБТК+, их друзей и семей", — говорится в пресс-релизе организатора семинара.
22.09.2021 09:00
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Последние комментарии:
Пстц, если даже милуолл в этой хуйне зашкварен, то надежды уже нет окончательно.
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Щас по идее пенсы по традиции должны резко переобуться и топить за толерантность))
Педики, поздно уже.
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Главные пидарасики в Англии - это Щольсе
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