"Челси" обсудит с другими клубами Лондона поддержку геев и лесбиянок

В понедельник, 4 октября, "Челси" устроит собрание лондонских клубов, чтобы обсудить меры поддержки фанатов из группы ЛГБТК+.

Участие в данном мероприятии, которое носит название "From Allyship To Action" ("от объединения к действию"), примут представители "Арсенала", "Тоттенхэма", "Вест Хэма", "Кристал Пэлас", "Уотфорда", "Брентфорда", "Фулхэма", "Миллуолла", КПР, а также официальные лица Премьер-Лиги и FA.



Вместе они собираются обсудить, как сделать посещение геями и лесбиянками футбольных матчей более комфортным. Также будет поднят вопрос о борьбе с гомофобией, бифобией и трансфобией.



"Футбольный клуб "Челси" нацелен на то, чтобы наш клуб был безопасным и гостеприимным местом для людей ЛГБТК+, их друзей и семей", — говорится в пресс-релизе организатора семинара.