Салах готов провести остаток карьеры в "Ливерпуле"

Мохамед Салах Нападающий Мохамед Салах заявил, что он открыт к тому, чтобы провести остаток своей игровой карьеры в "Ливерпуле".

Как известно, контракт Салах по-прежнему истекает в 2023 году, а в прошлом сезоне Мохамед делал явные намеки на желание поиграть в испанской Ла Лиге.

На самом деле Салах готов заключить новый контракт с "Ливерпулем", но отмечает, что это клуб должен решить, хочет ли его сохранить.

"Если вы спрашиваете меня, то я был бы счастлив остаться здесь до последнего для своей футбольной карьеры, но я не могу сказать что-либо еще — это не в моих руках".

"Это зависит от того, чего хочет клуб, не от меня".

"В данный момент я не могу представить, что когда-либо сыграю против "Ливерпуля". Мне было бы грустно от этого. Это сложно, я не хочу говорить об этом, но это бы по-настоящему расстроило меня".

"В данный момент я не представляю, что буду играть против "Ливерпуля", но давайте посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Салах Sky Sports.

Добавим, что Салах забил 12 голов в 11 матчах за "красных" в этом сезоне. Согласно слухам, по своему новому контракту Мохамед хочет получать 400-500 тысяч фунтов в неделю.


Метки контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 22.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 22.10.2021 21:16 # true-manc
    Салах готов остаток карьеры просидеть на страпоне

    Источник: http://fapl.ru/posts/89094/

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  2. slash-lfc 22.10.2021 21:03 # slash-lfc
    ФАРАОН!!! на главную топаря

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