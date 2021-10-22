Салах готов провести остаток карьеры в "Ливерпуле"

Нападающий Мохамед Салах заявил, что он открыт к тому, чтобы провести остаток своей игровой карьеры в "Ливерпуле".

Как известно, контракт Салах по-прежнему истекает в 2023 году, а в прошлом сезоне Мохамед делал явные намеки на желание поиграть в испанской Ла Лиге.



На самом деле Салах готов заключить новый контракт с "Ливерпулем", но отмечает, что это клуб должен решить, хочет ли его сохранить.



"Если вы спрашиваете меня, то я был бы счастлив остаться здесь до последнего для своей футбольной карьеры, но я не могу сказать что-либо еще — это не в моих руках".



"Это зависит от того, чего хочет клуб, не от меня".



"В данный момент я не могу представить, что когда-либо сыграю против "Ливерпуля". Мне было бы грустно от этого. Это сложно, я не хочу говорить об этом, но это бы по-настоящему расстроило меня".



"В данный момент я не представляю, что буду играть против "Ливерпуля", но давайте посмотрим, что случится в будущем", — сообщил Салах Sky Sports.



Добавим, что Салах забил 12 голов в 11 матчах за "красных" в этом сезоне. Согласно слухам, по своему новому контракту Мохамед хочет получать 400-500 тысяч фунтов в неделю.