"Вест Хэм" продлил победную серию в Лиге Европы

"Вест Хэм" одержал третью подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разгромив дома "Генк" со счетом 3:0.

В первом тайме "молотобойцы" владели определенным игровым преимуществом, создав несколько неплохих моментов, хотя однажды и гости могли наказать голкипера Альфонса Ареоля за ошибку на выходе.



Перед самым перерывом хозяева все-таки открыли счет. Это Крейг Доусон головой замкнул подачу углового Аароном Крессуэллом — 1:0.



Во втором тайме Крессуэлл еще раз проявил себя как диспетчер, со штрафного навесив точно на голову Иссы Диопа — 2:0.



А спустя всего минуту Джаррод Боуэн установил окончательный счет, ворвавшись в штрафную и пробив с рикошетом — 3:0.



"Вест Хэм" одержал очередную победу, сохранил лидерство в группе и теперь опережает ближайшего преследователя на шесть очков.



"Вест Хэм" (Англия) — "Генк" (Бельгия) — 3:0 (1:0)



Голы: Доусон 45, Диоп 57, Боуэн 58.



"Вест Хэм": Фабиански, Джонсон, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Фредерикс 67), Соучек, Райс (Нобл 67), Влашич (Форнальс 83), Лансини (Честерс 89), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма 83).