"Вест Хэм" продлил победную серию в Лиге Европы

Джаррод Боуэн "Вест Хэм" одержал третью подряд победу на групповом этапе Лиги Европы, разгромив дома "Генк" со счетом 3:0.

В первом тайме "молотобойцы" владели определенным игровым преимуществом, создав несколько неплохих моментов, хотя однажды и гости могли наказать голкипера Альфонса Ареоля за ошибку на выходе.

Перед самым перерывом хозяева все-таки открыли счет. Это Крейг Доусон головой замкнул подачу углового Аароном Крессуэллом — 1:0.

Во втором тайме Крессуэлл еще раз проявил себя как диспетчер, со штрафного навесив точно на голову Иссы Диопа — 2:0.

А спустя всего минуту Джаррод Боуэн установил окончательный счет, ворвавшись в штрафную и пробив с рикошетом — 3:0.

"Вест Хэм" одержал очередную победу, сохранил лидерство в группе и теперь опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

"Вест Хэм" (Англия) — "Генк" (Бельгия) — 3:0 (1:0)

Голы: Доусон 45, Диоп 57, Боуэн 58.

"Вест Хэм": Фабиански, Джонсон, Диоп, Доусон, Крессуэлл (Фредерикс 67), Соучек, Райс (Нобл 67), Влашич (Форнальс 83), Лансини (Честерс 89), Ярмоленко, Боуэн (Бенрахма 83).


Метки Вест Хэм, Генк, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 21.10.2021 23:55

Количество просмотров Просмотров: 344

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. golokante 22.10.2021 00:30 # golokante
    У Челси в АПЛ есть только один конкурент-это Сити. Всё остальное уйня собачья. В ЛЧ есть ещё и Ливерпуль. Это вс&#235;, что нужно знать о конкурентах Челси.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: