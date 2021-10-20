Венгер: "Салах — лучший нападающий в мире"
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в данный момент Мохамед Салах является лучшим нападающим в мире.
Отметившись шедевральными голами против "Манчестер Сити" и "Уотфорда", накануне Салах развил свою серию, открыв счет в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".
Венгер признает, что в такой великолепной форме у 29-летнего египтянина просто нет конкурентов.
"Он игрок самого, самого высокого уровня, и в данный момент он определенно является лучшим нападающим в мире, потому что он забивает голы, которые никто другой не может".
"Тебе нужно играть в уличный футбол, чтобы обводить игроков таким образом на небольшом клочке пространства. Он полон уверенности в себе, и он изобретателен".
"Убежден, также он очень умен, потому что интеллект — это признак игроков, которые постоянно прибавляют", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
20.10.2021 15:00
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ну раз сказал венгре...
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Старается, для контракта.
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ФАРАОН!!!
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