Венгер: "Салах — лучший нападающий в мире"

Мохамед Салах Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в данный момент Мохамед Салах является лучшим нападающим в мире.

Отметившись шедевральными голами против "Манчестер Сити" и "Уотфорда", накануне Салах развил свою серию, открыв счет в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".

Венгер признает, что в такой великолепной форме у 29-летнего египтянина просто нет конкурентов.

"Он игрок самого, самого высокого уровня, и в данный момент он определенно является лучшим нападающим в мире, потому что он забивает голы, которые никто другой не может".

"Тебе нужно играть в уличный футбол, чтобы обводить игроков таким образом на небольшом клочке пространства. Он полон уверенности в себе, и он изобретателен".

"Убежден, также он очень умен, потому что интеллект — это признак игроков, которые постоянно прибавляют", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.


Метки Венгер, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 15:00

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  1. shimane 20.10.2021 15:08 # shimane
    ну раз сказал венгре...

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  2. lovrentiy 20.10.2021 15:06 # lovrentiy
    Старается, для контракта.

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  3. tursa 20.10.2021 15:03 # tursa
    ФАРАОН!!!

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