Венгер: "Салах — лучший нападающий в мире"

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что в данный момент Мохамед Салах является лучшим нападающим в мире.

Отметившись шедевральными голами против "Манчестер Сити" и "Уотфорда", накануне Салах развил свою серию, открыв счет в матче Лиги Чемпионов против "Атлетико".



Венгер признает, что в такой великолепной форме у 29-летнего египтянина просто нет конкурентов.



"Он игрок самого, самого высокого уровня, и в данный момент он определенно является лучшим нападающим в мире, потому что он забивает голы, которые никто другой не может".



"Тебе нужно играть в уличный футбол, чтобы обводить игроков таким образом на небольшом клочке пространства. Он полон уверенности в себе, и он изобретателен".



"Убежден, также он очень умен, потому что интеллект — это признак игроков, которые постоянно прибавляют", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.