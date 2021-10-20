"Ньюкасл" расстался со Стивом Брюсом
"Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.
Брюс успешно решал задачу по выживанию в Премьер-Лиге в двух предыдущих сезонах, финишируя на 13-м и 12-м местах, однако старт новой кампании совершенно не заладился для "сорок".
"Ньюкасл" проиграл пять из восьми первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, три оставшихся завершив вничью. "Сороки" пропустили больше всех в дивизионе (19 голов) и оказались на предпоследнем месте.
От Брюса отвернулись не только фанаты "Ньюкасла", но и, если верить слухам, собственные игроки, поэтому новым владельцам клуба не осталось ничего другого, кроме как указать Стиву на дверь, пускай замена ему пока не определена.
"Я благодарен каждому, кто имеет отношение к "Ньюкаслу", за возможность тренировать этот уникальный клуб".
"Я бы хотел поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и особенно персонал за всю их упорную работу. У нас были взлеты и падения, но они всегда старались изо всех сил, даже в сложные моменты, и должны этим гордиться".
"Этот клуб обладает невероятной поддержкой, и я надеюсь, новые владельцы смогут достичь желаемых всеми нами целей. Я желаю каждому удачи в остатке этого сезона и последующих", — сообщил Брюс.
Руководить первой командой до назначения нового главного тренера будет Грэм Джонс, входивший в тренерский штаб Брюса.
Добавим, что домашнее поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье стало 1,000-м матчей в тренерской карьере 60-летнего Брюса, прежде поработавшего с "Шеффилд Юнайтед", "Хаддерсфилдом", "Уиганом", "Кристал Пэлас", "Бирмингемом", "Сандерлендом", "Халлом", "Астон Виллой" и "Шеффилд Уэнсдей".
20.10.2021 13:00
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Последние комментарии:
Надеюсь величайший Лэмпард не будет марать свою безупречную репутацию и пошлет накуй этот коррумпированный клубишко.Единственный кто согласится - это пёс Дембы,ну хоть поржём с этого неудачника.
(ответить)
Шанс для Моу реабилитировать карьеру и наказать муму с петухами за увольнение. Хз, чо скузнявые жирорда пихают, этот пёс Ба только с нонеймами в нонейм лиге работал, тут же нужен настоящий император!
(ответить)
Надеюсь возьмут не старого шарлатана сэма.
(ответить)
Отличное фото, автор!
А что по теме... то Грэм Джонс - это тобой шанс!
Я уверен, что ты много ночей спал и видел этот сон. Ну так не упусти его!
(ответить)
Надеюсь возьмут сутулую собаку лемпса или свиньюшку рунея
(ответить)
А Теперь Стиви Джи милости просим
(ответить)
давайте Жерода, посмотрим как в ЧШ Саудиты отлетят
(ответить)
КОРОЛИ!!!
не гоже королевскому клубу Ньюкасла тренировать холопу с алкоголизмом
(ответить)
"Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.
Это получается без выплаты компенсации за расторжение контракта?
(ответить)
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«Разозлило ли меня это? Я разве похож на идиота? Я не злился на него. Вам хочется раздуть из этого конфликтную историю. Я бы пожал ему руку, но он не захотел. Могу понять Симеоне. Диего эмоциональный человек, я такой же. Вы же нехороший человек, ведь пытаетесь сделать из этого сенсацию», - приводит Клоппа Mirror.
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Джеррард го. Пенсы на пукановой тяге полетят на Венеру
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Венгера давайте!
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ну и зае6ок, для Брюса. Освобожден, морально думаю облегчение для него.
Каслу желаю удачи в ЧШ
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Ходят слухи о Моуринью
Это правда?
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КОРОЛИ!!! Ждём прихода Жирольта
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