"Ньюкасл" расстался со Стивом Брюсом

Стив Брюс "Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.

Брюс успешно решал задачу по выживанию в Премьер-Лиге в двух предыдущих сезонах, финишируя на 13-м и 12-м местах, однако старт новой кампании совершенно не заладился для "сорок".

"Ньюкасл" проиграл пять из восьми первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, три оставшихся завершив вничью. "Сороки" пропустили больше всех в дивизионе (19 голов) и оказались на предпоследнем месте.

От Брюса отвернулись не только фанаты "Ньюкасла", но и, если верить слухам, собственные игроки, поэтому новым владельцам клуба не осталось ничего другого, кроме как указать Стиву на дверь, пускай замена ему пока не определена.

"Я благодарен каждому, кто имеет отношение к "Ньюкаслу", за возможность тренировать этот уникальный клуб".

"Я бы хотел поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и особенно персонал за всю их упорную работу. У нас были взлеты и падения, но они всегда старались изо всех сил, даже в сложные моменты, и должны этим гордиться".

"Этот клуб обладает невероятной поддержкой, и я надеюсь, новые владельцы смогут достичь желаемых всеми нами целей. Я желаю каждому удачи в остатке этого сезона и последующих", — сообщил Брюс.

Руководить первой командой до назначения нового главного тренера будет Грэм Джонс, входивший в тренерский штаб Брюса.

Добавим, что домашнее поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье стало 1,000-м матчей в тренерской карьере 60-летнего Брюса, прежде поработавшего с "Шеффилд Юнайтед", "Хаддерсфилдом", "Уиганом", "Кристал Пэлас", "Бирмингемом", "Сандерлендом", "Халлом", "Астон Виллой" и "Шеффилд Уэнсдей".


Метки Брюс, Ньюкасл, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.10.2021 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1364

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 20.10.2021 13:58 # jirrort
    Надеюсь величайший Лэмпард не будет марать свою безупречную репутацию и пошлет накуй этот коррумпированный клубишко.Единственный кто согласится - это пёс Дембы,ну хоть поржём с этого неудачника.

    (ответить)

  2. m-ballack 20.10.2021 13:49 # m-ballack
    Шанс для Моу реабилитировать карьеру и наказать муму с петухами за увольнение. Хз, чо скузнявые жирорда пихают, этот пёс Ба только с нонеймами в нонейм лиге работал, тут же нужен настоящий император!

    (ответить)

  3. chelsea88 20.10.2021 13:38 # chelsea88
    Надеюсь возьмут не старого шарлатана сэма.

    (ответить)

  4. zaeba1l 20.10.2021 13:37 # zaeba1l
    Отличное фото, автор!
    А что по теме... то Грэм Джонс - это тобой шанс!
    Я уверен, что ты много ночей спал и видел этот сон. Ну так не упусти его!

    (ответить)

  5. tursa 20.10.2021 13:36 # tursa
    Надеюсь возьмут сутулую собаку лемпса или свиньюшку рунея

    (ответить)

  6. largo-winch 20.10.2021 13:30 # largo-winch
    А Теперь Стиви Джи милости просим

    (ответить)

  7. scrim 20.10.2021 13:30 # scrim
    давайте Жерода, посмотрим как в ЧШ Саудиты отлетят

    (ответить)

  8. largo-winch 20.10.2021 13:30 # largo-winch
    КОРОЛИ!!!
    не гоже королевскому клубу Ньюкасла тренировать холопу с алкоголизмом

    (ответить)

  9. suddenly 20.10.2021 13:22 # suddenly
    "Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.

    Это получается без выплаты компенсации за расторжение контракта?

    (ответить)

  10. andrew01 20.10.2021 13:21 # andrew01
    Пpогнозы футбольных матчей bet-org.ru

    (ответить)

  11. iskander8sg 20.10.2021 13:16 # iskander8sg
    «Разозлило ли меня это? Я разве похож на идиота? Я не злился на него. Вам хочется раздуть из этого конфликтную историю. Я бы пожал ему руку, но он не захотел. Могу понять Симеоне. Диего эмоциональный человек, я такой же. Вы же нехороший человек, ведь пытаетесь сделать из этого сенсацию», - приводит Клоппа Mirror.

    Евро-Футбол онлайн: https://www.euro-football.ru/article/45/1004679817_klopp_povzdoril_s_jurnalistom_iz-za_voprosa_o_simeone#ixzz79pPkF7aP

    (ответить)

  12. mane 20.10.2021 13:06 # mane
    Джеррард го. Пенсы на пукановой тяге полетят на Венеру

    (ответить)

  13. gameboy 20.10.2021 13:02 # gameboy
    Венгера давайте!

    (ответить)

  14. thegodfather 20.10.2021 13:02 # thegodfather
    ну и зае6ок, для Брюса. Освобожден, морально думаю облегчение для него.
    Каслу желаю удачи в ЧШ

    (ответить)

  15. kabanusco 20.10.2021 13:02 # kabanusco
    Ходят слухи о Моуринью
    Это правда?

    (ответить)

  16. slash-lfc 20.10.2021 13:01 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Ждём прихода Жирольта

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: