"Ньюкасл" расстался со Стивом Брюсом

"Ньюкасл" объявил о расставании со своим главным тренером Стивом Брюсом по обоюдному согласию сторон.

Брюс успешно решал задачу по выживанию в Премьер-Лиге в двух предыдущих сезонах, финишируя на 13-м и 12-м местах, однако старт новой кампании совершенно не заладился для "сорок".



"Ньюкасл" проиграл пять из восьми первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги, три оставшихся завершив вничью. "Сороки" пропустили больше всех в дивизионе (19 голов) и оказались на предпоследнем месте.



От Брюса отвернулись не только фанаты "Ньюкасла", но и, если верить слухам, собственные игроки, поэтому новым владельцам клуба не осталось ничего другого, кроме как указать Стиву на дверь, пускай замена ему пока не определена.



"Я благодарен каждому, кто имеет отношение к "Ньюкаслу", за возможность тренировать этот уникальный клуб".



"Я бы хотел поблагодарить свой тренерский штаб, игроков и особенно персонал за всю их упорную работу. У нас были взлеты и падения, но они всегда старались изо всех сил, даже в сложные моменты, и должны этим гордиться".



"Этот клуб обладает невероятной поддержкой, и я надеюсь, новые владельцы смогут достичь желаемых всеми нами целей. Я желаю каждому удачи в остатке этого сезона и последующих", — сообщил Брюс.



Руководить первой командой до назначения нового главного тренера будет Грэм Джонс, входивший в тренерский штаб Брюса.



Добавим, что домашнее поражение 2:3 от "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье стало 1,000-м матчей в тренерской карьере 60-летнего Брюса, прежде поработавшего с "Шеффилд Юнайтед", "Хаддерсфилдом", "Уиганом", "Кристал Пэлас", "Бирмингемом", "Сандерлендом", "Халлом", "Астон Виллой" и "Шеффилд Уэнсдей".