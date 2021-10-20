Клопп рад "грязной победе" над "Атлетико"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "грязной" победу своей команды над "Атлетико" со счетом 2:3.

Матч в Мадриде получился чрезвычайно тяжелым для "Ливерпуля", несмотря на то, что "красные" забили два быстрых гола и с 52-й минуты имели численное преимущество.



"Атлетико" остался крайне недоволен судейством в этом матче, ведь рефери не только показал красную карточку Антуану Гризманну, но и в концовке отменил свое решение о назначении пенальти в ворота "Ливерпуля".



Данную победу "красных" никак не назовешь чистой, однако Клоппу это и не нужно — результат превыше всего.



"Да ладно, это был тяжелый матч! Если честно, мне все равно, как побеждать! Грязные победы — самые важные победы! Для нас имеет огромное значение, что в такого рода вечер нам удалось набрать три очка".



"Заработанный нами пенальти был пенальти. Думаю, в другом случае пенальти не было, но ты нечасто увидишь, как рефери отменяет свое решение о назначении пенальти. Я не ожидал этого, но думаю, это было правильное решение".



"Им не повезло с красной карточкой, но красная карточка была справедливой. Бутсой в лицо — мы и сами получали такие красные карточки в прошлом", — цитирует Клоппа Sky Sports.