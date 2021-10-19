Павар уверен, что он лучше Трента в качестве правого защитника

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар заявил, что он лучше обороняется, чем его визави из "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.

Своей игрой в последние годы Александер-Арнольд задавал стандарты для современного крайнего защитника, подтвердив это победами с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.



Однако 25-летний Павар убежден, что в качестве правого защитника он лучше, чем Трент.



"Отличные тренеры ставят меня на позицию правого защитника, потому что верят в мои качества. Дело не в моих красивых глазах или волосах".



"Возможно, на бумаге Павар не так сексуален, как Хакими или Александер-Арнольд, но, думаю, в плане обороны я более совершенный игрок", — цитирует Павара The Independent.