Павар уверен, что он лучше Трента в качестве правого защитника
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар заявил, что он лучше обороняется, чем его визави из "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд.
Своей игрой в последние годы Александер-Арнольд задавал стандарты для современного крайнего защитника, подтвердив это победами с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге.
Однако 25-летний Павар убежден, что в качестве правого защитника он лучше, чем Трент.
"Отличные тренеры ставят меня на позицию правого защитника, потому что верят в мои качества. Дело не в моих красивых глазах или волосах".
"Возможно, на бумаге Павар не так сексуален, как Хакими или Александер-Арнольд, но, думаю, в плане обороны я более совершенный игрок", — цитирует Павара The Independent.
19.10.2021 20:00
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Ну и хрен с тобой, вопрос изначально был об эталоне правого защитника в целом, а не кто лучше защищается, тогда как по мне эталоном по обороне на правом краю, это Ван-Биссака. А вот впереди тупее крайка я еще в жизни не видел. Павар выше среднего, но уже далеко позади ТАА и Хакими. Да и вообще забавно такое слушать от француза, который всю карьеру играет в Бундеслиге, а в последнее время просто без шансов разносят в лиге каждого соперника. Приезжай в Англию и доказывай свои слова.
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