Рэшфорд недоволен советом Сульшера

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд расстроен советом со стороны своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В преддверии первого для Рэшфорда после операции на плече матча Сульшер призвал своего подопечного отложить в сторону свои благотворительные дела и сосредоточиться на футболе.



Как утверждает The Athletic, слова Сульшера весьма расстроили 23-летнего игрока сборной Англии и его окружение.



Рэшфорд чувствует, что к его самоотдаче и профессионализму не может быть никаких вопросов. Маркус старался изо всех сил, чтобы как можно скорее вернуться в строй после операции.



Рэшфорд, откладывавший хирургическое вмешательство несколько месяцев в интересах команды, и сам знает, что футбол является приоритетом, поэтому совет Сульшера кажется ему раздражающим.



Добавим, свое возвращение на поле Маркус отметил голом против "Лестера". Правда, это не уберегло "красных дьяволов" от четвертого поражения в семи последних матчах.