Рэшфорд недоволен советом Сульшера

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд расстроен советом со стороны своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В преддверии первого для Рэшфорда после операции на плече матча Сульшер призвал своего подопечного отложить в сторону свои благотворительные дела и сосредоточиться на футболе.

Как утверждает The Athletic, слова Сульшера весьма расстроили 23-летнего игрока сборной Англии и его окружение.

Рэшфорд чувствует, что к его самоотдаче и профессионализму не может быть никаких вопросов. Маркус старался изо всех сил, чтобы как можно скорее вернуться в строй после операции.

Рэшфорд, откладывавший хирургическое вмешательство несколько месяцев в интересах команды, и сам знает, что футбол является приоритетом, поэтому совет Сульшера кажется ему раздражающим.

Добавим, свое возвращение на поле Маркус отметил голом против "Лестера". Правда, это не уберегло "красных дьяволов" от четвертого поражения в семи последних матчах.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 18.10.2021 21:00

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Последние комментарии:




  1. kojan 18.10.2021 22:12 # kojan
    назревает бунт на корабле...

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  2. mu4life 18.10.2021 21:38 # mu4life
    Каким бы говном Сосулька не был, но здесь красава

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  3. vodila 18.10.2021 21:36 # vodila
    Сульшер далбич, за это и любим

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  4. tursa 18.10.2021 21:33 # tursa
    Добавим, свое возвращение на поле Маркус отметил голом против "Лестера".

    Источник: http://fapl.ru/posts/89014/

    Герой матча просто

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  5. mugabe 18.10.2021 21:29 # mugabe
    Тупой дебич этот рашфор. Заканчивать скоро будет в шипе за дерби или вба

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