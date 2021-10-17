"Вест Хэм" одолел "Эвертон"
"Вест Хэм" поднялся на шестое место в Премьер-Лиге, благодаря победе 0:1 в гостях у "Эвертона".
Хозяева "Гудисон Парк" на удивление слабо выглядели в начале матча, мяч у них почти не держался.
"Молотобойцы" оказывали давление, однако первый реальный голевой момент создали "ириски". Это случилось на 28-й минуте, когда Алекс Ивоби промахнулся по мячу из убойной позиции перед воротами.
Вскоре "Вест Хэм" ответил голом Томаша Соучека, который добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Джаррода Боуэна, однако был зафиксирован офсайд.
Во втором тайме "Эвертон" окончательно пришел в себя. Игра выравнялась, а вот опасные моменты почти не возникали.
Развязка наступила на 74-й минуте, когда Боуэн подал угловой, а Анджело Огбонна выиграл воздух у Бена Годфри и головой послал мяч в ворота — 0:1.
В концовке "ириски" принялись рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем уйти от поражения.
Возвращение на "Гудисон Парк" оказалось счастливым для Дэвида Мойеса, чей "Вест Хэм" смотрелся лучше при ничейном счете и показал стойкость в концовке, обороняя преимущество.
"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче
17.10.2021 17:55
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ПЕТУХИ!!!!
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КОРОЛИ!!!
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касл хорошо заряжен, как и трибуны
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Все игроки Касла, после гола будут целовать эмблему клуба...
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ГЕРЦОГИ!!!
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16.10.2021 16:24 #
felix-the-cat
Нюх нюх нюх я жопанюх.(с)
Источник: http://fapl.ru/posts/88968/?c=1
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ГЕРЦОГИ НАЧИНАЮТ ИГРАТЬ!!!
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По моему, качельная игра. Могли забить и те и другие. Вест Хэму повезло больше. При Бенитезе Эвертон играет симпатичный футбол.
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Вест Хэм отлично контролирует игру. Эвертону такому еще учиться и учиться. Лишь один Рондон там пытался выиграть, а остальные бесполезно отбегали 90 минут
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эвертон ничего не спасет, хоть кого туда ставь тенером
бсполезно
голешник- чистая вина пкфорда, чтобы там елагин не нес
нехуй мячик вытаться поймать когда на тебя огромная туша соперника летит. выбивай кулаком и все
а так угловой и банка
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