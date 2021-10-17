"Вест Хэм" одолел "Эвертон"

Анджело Огбонна "Вест Хэм" поднялся на шестое место в Премьер-Лиге, благодаря победе 0:1 в гостях у "Эвертона".

Хозяева "Гудисон Парк" на удивление слабо выглядели в начале матча, мяч у них почти не держался.

"Молотобойцы" оказывали давление, однако первый реальный голевой момент создали "ириски". Это случилось на 28-й минуте, когда Алекс Ивоби промахнулся по мячу из убойной позиции перед воротами.

Вскоре "Вест Хэм" ответил голом Томаша Соучека, который добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Джаррода Боуэна, однако был зафиксирован офсайд.

Во втором тайме "Эвертон" окончательно пришел в себя. Игра выравнялась, а вот опасные моменты почти не возникали.

Развязка наступила на 74-й минуте, когда Боуэн подал угловой, а Анджело Огбонна выиграл воздух у Бена Годфри и головой послал мяч в ворота — 0:1.

В концовке "ириски" принялись рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем уйти от поражения.

Возвращение на "Гудисон Парк" оказалось счастливым для Дэвида Мойеса, чей "Вест Хэм" смотрелся лучше при ничейном счете и показал стойкость в концовке, обороняя преимущество.

"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.10.2021 17:55

Количество просмотров Просмотров: 561

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Последние комментарии:




  1. lancerlancer1 17.10.2021 18:43 # lancerlancer1
    ПЕТУХИ!!!!

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  2. largo-winch 17.10.2021 18:37 # largo-winch
    КОРОЛИ!!!

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  3. liverfun 17.10.2021 18:36 # liverfun
    касл хорошо заряжен, как и трибуны

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  4. bushwacka 17.10.2021 18:35 # bushwacka
    Все игроки Касла, после гола будут целовать эмблему клуба...

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  5. kukuruzzo 17.10.2021 18:33 # kukuruzzo
    ГЕРЦОГИ!!!

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  6. lancerlancer1 17.10.2021 18:27 # lancerlancer1
    16.10.2021 16:24 #
    felix-the-cat

    Нюх нюх нюх я жопанюх.(с)

    Источник: http://fapl.ru/posts/88968/?c=1

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  7. kukuruzzo 17.10.2021 18:26 # kukuruzzo
    ГЕРЦОГИ НАЧИНАЮТ ИГРАТЬ!!!

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  8. takernotagiver 17.10.2021 18:21 # takernotagiver
    По моему, качельная игра. Могли забить и те и другие. Вест Хэму повезло больше. При Бенитезе Эвертон играет симпатичный футбол.

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  9. naby-keita 17.10.2021 18:20 # naby-keita
    Вест Хэм отлично контролирует игру. Эвертону такому еще учиться и учиться. Лишь один Рондон там пытался выиграть, а остальные бесполезно отбегали 90 минут

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  10. superperez101 17.10.2021 18:05 # superperez101
    эвертон ничего не спасет, хоть кого туда ставь тенером
    бсполезно
    голешник- чистая вина пкфорда, чтобы там елагин не нес
    нехуй мячик вытаться поймать когда на тебя огромная туша соперника летит. выбивай кулаком и все
    а так угловой и банка

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