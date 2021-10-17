"Вест Хэм" одолел "Эвертон"

"Вест Хэм" поднялся на шестое место в Премьер-Лиге, благодаря победе 0:1 в гостях у "Эвертона".

Хозяева "Гудисон Парк" на удивление слабо выглядели в начале матча, мяч у них почти не держался.



"Молотобойцы" оказывали давление, однако первый реальный голевой момент создали "ириски". Это случилось на 28-й минуте, когда Алекс Ивоби промахнулся по мячу из убойной позиции перед воротами.



Вскоре "Вест Хэм" ответил голом Томаша Соучека, который добил мяч в ворота после отраженного голкипером удара Джаррода Боуэна, однако был зафиксирован офсайд.



Во втором тайме "Эвертон" окончательно пришел в себя. Игра выравнялась, а вот опасные моменты почти не возникали.



Развязка наступила на 74-й минуте, когда Боуэн подал угловой, а Анджело Огбонна выиграл воздух у Бена Годфри и головой послал мяч в ворота — 0:1.



В концовке "ириски" принялись рисковать, но, скорее, могли пропустить еще, чем уйти от поражения.



Возвращение на "Гудисон Парк" оказалось счастливым для Дэвида Мойеса, чей "Вест Хэм" смотрелся лучше при ничейном счете и показал стойкость в концовке, обороняя преимущество.



"Эвертон" — "Вест Хэм". Отчет о матче