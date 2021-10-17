Ласселлс рассказал о звонке Стейвли

Капитан "Ньюкасла" Джамаал Ласселлс рассказал о моменте, когда ему позвонила директор Аманда Стейвли, чтобы сообщить о смене владельцев клуба.

О том, что Майк Эшли, наконец, продает "Ньюкасл", Ласселлс узнал одним из первых — даже до того, как сделка была заключена.



Ласселлс очень оценил этот жест Стейвли, которая сходу принялась выстраивать отношения с командой.



"Я сидел дома со своими детьми и женой, когда зазвонил мой телефон. На экране высветилось имя Аманда. Я подумал: "Что еще за Аманда?"



"У меня не было ее номера в сохраненных. Я лишь увидел "Аманда Стейвли". Так что я сразу убежал в другую комнату, а она просто представилась и сказала: "Я лишь хочу сказать тебе как капитану, что через 30 минут произойдет смена владельцев, и мы предвкушаем начало работы". Это было великолепно".



"Я очень ценю это. Я почувствовал себя участником процесса. У меня побежали мурашки".



"Затем они приехали на базу в понедельник, чтобы выразить свое почтение. Они показались искренними людьми, которые хотят выстроить отношения с нами, и я думаю, это важно", — сообщил Ласселлс Sky Sports.