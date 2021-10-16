Эвра "тошно" от того, что "Золотой мяч" всегда отдают Месси

Лионель Месси Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра призвал отдать "Золотой мяч" кому-нибудь из двух полузащитников "Челси".

Согласно котировкам букмекеров, нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси является фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе в этом году.

Месси, действующий обладатель "Золотого мяча", помог аргентинцам выиграть их первый за 28 последних лет Кубок Америки, однако Эвра считает, что этого недостаточно.

"На мой взгляд, этот "Золотой мяч" должен достаться Канте или Жоржиньо... Мне тошно от того, что его всегда отдают Месси".

"Чего такого он сделал за последний год? Окей, выиграл Кубок Америки. А чего он добился с "Барселоной"? — цитирует Эвра Daily Mail.


Метки Жоржиньо, Золотой мяч, Канте, награды, Челси, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 16.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 611

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Последние комментарии:




  1. alexomck 16.10.2021 12:25 # alexomck
    Месси заслужил, этих двоих пенсов фз каким боком сюда причисляют регулярно.

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  2. dilfay92 16.10.2021 12:17 # dilfay92
    Только не понимающие люди футбола за него голосуют

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  3. abrec 16.10.2021 12:12 # abrec
    Справедливости ради надо признать что ЗМ больше всех заслуживает Жоржиньо, как и ВВД в 2019 году

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  4. division 16.10.2021 12:08 # division
    Кубок Америки против че и лч у Жоржа. Но отдадут гному, сомнений ноль вообще

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