Эвра "тошно" от того, что "Золотой мяч" всегда отдают Месси

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра призвал отдать "Золотой мяч" кому-нибудь из двух полузащитников "Челси".

Согласно котировкам букмекеров, нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси является фаворитом на главную индивидуальную награду в футболе в этом году.



Месси, действующий обладатель "Золотого мяча", помог аргентинцам выиграть их первый за 28 последних лет Кубок Америки, однако Эвра считает, что этого недостаточно.



"На мой взгляд, этот "Золотой мяч" должен достаться Канте или Жоржиньо... Мне тошно от того, что его всегда отдают Месси".



"Чего такого он сделал за последний год? Окей, выиграл Кубок Америки. А чего он добился с "Барселоной"? — цитирует Эвра Daily Mail.