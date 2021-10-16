Сульшер ответил на упрек Фергюсона насчет Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер ответил на упрек сэра Алекса Фергюсона насчет невыхода нападающего Криштиану Роналду в стартовом составе на матч с "Эвертоном".

После 1:1 с "Эвертоном" в начале октября Сульшеру пришлось оправдываться за свое решение оставить Роналду на скамейке запасных и выпустить только во втором тайме.



Даже сэр Алекс упрекнул Оле Гуннара, заявив, что тренер "всегда должен выпускать в старте своих лучших игроков". Однако норвежец спокойно относится к замечанию легенды.



"Я вполне расслаблен насчет этого. Несколько раз я позволял себе не согласиться с боссом, и моя жена это подтвердит, но это никогда не попадало в заголовки газет в мои игровые дни".



"Уверен, сэр Алекс знает, что меня это не тревожит. Все мы хотим видеть Криштиану. Хотим, потому что он уникальный, он другой, у него блестящая карьера, и каждый хочет видеть его игру. Но факт в том, что он не может играть в каждом матче, это физически невозможно".



"Босс знает, насколько это сложно. Он и сам не всегда играл одним и тем же стартовым составом. Порой он шел на риск, давая передышку Райану Гиггзу, Уэйну Руни или Дэвиду Бекхэму — лучшим игрокам, что у нас только были. Иногда это оправдывало себя, иногда — нет", — цитирует Сульшера Goal.