Скоулз: "Титул разыграют "Ливерпуль" и "Сити"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз считает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне достанется "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

По мнению Скоулза, "Ливерпуль" и "Сити" возвышаются над остальными командами дивизиона, включая "Челси", по качеству игры.



А вот в "Юнайтед" Скоулз претендента на титул не видит. Пол лишь надеется, что "красные дьяволы" подвергнут фаворитов давлению.



"Думаю, титул разыграют "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", хотя в лиге есть три отличные команды (включая "Челси"). "Юнайтед" не отстает, но пока еще слишком рано".



"Просто я не вижу другой команды, которая была бы близка к "Сити" и "Ливерпулю" по качеству игры".



"Что касается "Юнайтед", то в этом сезоне есть ощущение, что они настигают. Такое же ощущение было 10 лет назад, когда "Сити" выиграл свой первый титул, подвергая другие команды давлению. Ты чувствовал, что они настигают".



"С "Ливерпулем" тоже было это ощущение, когда они уступили "Сити" одно очко или вроде того".



"Думаю, это будет достойный для "Юнайтед" сезон, если мы просто будем чувствовать, что они настигают", — цитирует Скоулза TEAMtalk.