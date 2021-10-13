Фостер вспомнил, как Капелло был одержим задницей Харта
Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал, как бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло критиковал Джо Харта за размер задницы.
Капелло тренировал англичан с 2017 по 2012 год, но, так ничего и не выиграв, уступил свое место Рою Ходжсону.
Фабио довелось поработать с некоторыми из членов "золотого поколения", однако порой звездам сборной Англии оставалось удивляться своеобразностью титулованного итальянца.
"В то время Джо Харт был нашим основным голкипером. У Капелло были большие проблемы с Джо Хартом, он привык говорить, что у него слишком большая задница".
"Джо Харт, если ты когда-нибудь увидишь его, знай, что он врал".
"Капелло привык подходить к нему сзади. Он даже не называл его правильно по имени, он всегда называл его Джоном... Он говорил: "Джон!" Затем он смотрел на его ж*пу и показывал руками: "Твоя задница слишком большая!"
"Затем он отходил, а Джо лишь говорил: "Меня зовут Джо!"
"Он был таким странным, но каждый сходит с ума по-своему. Он опытный тренер, он многое выиграл в футболе, и кто я такой, чтобы сомневаться в нем? Думаю, всему есть время и место", — сообщил Фостер в подкаст Fozcast.
13.10.2021 12:00
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но, так ничего и не выиграв, уступил свое место Рою Ходжсону.
Источник: http://fapl.ru/posts/88906/
Сказано так, будто до и после него прям штамповали трофеи))
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с 2017 по 2012 год
Источник: http://fapl.ru/posts/88906/
КОРОЛЬ!
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Тренировал с 17го по 12й год, называл Джо Джоном, привык подходить к нему сзади и говорил о его заднице + заголовок) Миха умеет))
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"Капелло тренировал англичан с 2017 по 2012 год..." - назад в будущее.
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Новость специально для срапл.ору
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> Джо Харт
КОРОЛЬ!!!
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