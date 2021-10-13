Фостер вспомнил, как Капелло был одержим задницей Харта

Джо Харт Голкипер "Уотфорда" Бен Фостер рассказал, как бывший главный тренер сборной Англии Фабио Капелло критиковал Джо Харта за размер задницы.

Капелло тренировал англичан с 2017 по 2012 год, но, так ничего и не выиграв, уступил свое место Рою Ходжсону.

Фабио довелось поработать с некоторыми из членов "золотого поколения", однако порой звездам сборной Англии оставалось удивляться своеобразностью титулованного итальянца.

"В то время Джо Харт был нашим основным голкипером. У Капелло были большие проблемы с Джо Хартом, он привык говорить, что у него слишком большая задница".

"Джо Харт, если ты когда-нибудь увидишь его, знай, что он врал".

"Капелло привык подходить к нему сзади. Он даже не называл его правильно по имени, он всегда называл его Джоном... Он говорил: "Джон!" Затем он смотрел на его ж*пу и показывал руками: "Твоя задница слишком большая!"

"Затем он отходил, а Джо лишь говорил: "Меня зовут Джо!"

"Он был таким странным, но каждый сходит с ума по-своему. Он опытный тренер, он многое выиграл в футболе, и кто я такой, чтобы сомневаться в нем? Думаю, всему есть время и место", — сообщил Фостер в подкаст Fozcast.


Метки Капелло, сборная Англии, Фостер, Харт

Автор mihajlo   

Дата 13.10.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 959

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  1. pokersanogo 13.10.2021 12:49 # pokersanogo
    но, так ничего и не выиграв, уступил свое место Рою Ходжсону.

    Источник: http://fapl.ru/posts/88906/

    Сказано так, будто до и после него прям штамповали трофеи))

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  2. gandalf 13.10.2021 12:43 # gandalf
    с 2017 по 2012 год

    Источник: http://fapl.ru/posts/88906/


    КОРОЛЬ!

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  3. dentinho 13.10.2021 12:39 # dentinho
    Тренировал с 17го по 12й год, называл Джо Джоном, привык подходить к нему сзади и говорил о его заднице + заголовок) Миха умеет))

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  4. trent 13.10.2021 12:31 # trent
    "Капелло тренировал англичан с 2017 по 2012 год..." - назад в будущее.

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  5. vagifspurs 13.10.2021 12:12 # vagifspurs
    Новость специально для срапл.ору

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  6. true-manc 13.10.2021 12:02 # true-manc
    > Джо Харт

    КОРОЛЬ!!!

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