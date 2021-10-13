Клубы Премьер-Лиги обсудили смену владельцев "Ньюкасла"

Как и ожидалось, 19 клубов Премьер-Лиги провели встречу, чтобы обсудить смену владельцев "Ньюкасла".

Напомним, клубы высшего английского дивизиона остались обескуражены тем, что руководство лиги, 18 месяцев блокировавшее покупку "Ньюкасла" Суверенным фондом Саудовской Аравии, вдруг одобрило сделку.



Как сообщает Daily Mail, во вторник по этому поводу состоялась видеоконференция, и исполнительный директор Премьер-Лиги Ричардс Мастерс с президентом Гари Хоффманом попытались ответить на вопросы клубов.



Утверждается, что больше всего возмущались "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Эвертон", однако есть мнение, что это связано лишь с их опасениями насчет увеличения конкуренции в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов.



При этом далеко не все участники дивизиона были настроены негативно — клубы поменьше отнеслись к случившемуся с чувством юмора, особенно помня о недавней выходке "большой шестерки" с Европейской Суперлигой.



Более того, некоторые клубы выразили недоумение, почему на встречу не были приглашены представители "Ньюкасла".



Прямо сейчас главная тревога клубов Премьер-Лиги связана с тем, что "Ньюкасл" начнет резко завышать свои доходы по спонсорским контрактам, чтобы обойти правила финансового фейр-плей.