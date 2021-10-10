Джеймс: "Салах вернулся на свой высший уровень"
Бывший голкипер "Ливерпуля" Дэвид Джеймс считает, что в этом сезоне нападающий Мохамед Салах вернулся на свой высший уровень.
В отличие от ряда других игроков "Ливерпуля", в прошлом сезоне у Салаха не было большой просадки в плане результативности, однако игра Мохамеда в новой кампании нравится Джеймсу гораздо больше.
"В этом сезоне он вернулся на уровень, который демонстрировал до прошлого сезона".
"Он забивал много голов и в прошлом сезоне. Я фанат Салах, но временами он слегка разочаровывал".
"Думаю, в прошлом сезоне игра "Ливерпуля" во многом шла через него, поэтом он и забил так много голов".
"Тогда как в этом сезоне он является частью команды, которая вернулась на уровень игры, обеспечившей ей титул Премьер-Лиги пару лет назад".
"Это тот Салах, который мне нравится. Уже не кажется, что они полностью зависят от него и что он должен делать больше".
"Думаю, в этом сезоне он выглядит устрашающе, разве нет? Вау".
"Думаю, он забил первоклассный гол против "Сити", но особенно его игра против команды, которая без проблем разобралась с "Челси" и заслуживала большего с ПСЖ, говорит о том, что он вернулся на свой высший уровень", — сообщил Джеймс Daily Mirror.
10.10.2021 13:00
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