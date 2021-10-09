Англичане огорчили Андорру пятью голами

Сборная Англии приблизилась к выходу на ЧМ-2022, разгромив на выезде Андорру со счетом 0:5.

Относительно упущенной победы против Польши главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт произвел 10 изменений в стартовом составе. Сэм Джонстон отправился на ворота, Бен Чилэулл вернулся на левый фланг обороны, Тэмми Абрахэм расположился на острие. Киран Триппьер, как и было обещано, получил капитанскую повязку.



Англия сразу же принялась диктовать игру и уже на 17-й минуте открыла счет. Стоя спиной к воротам, Джейдон Санчо принял длинный заброс от Фила Фодена и сделал скидку под удар на Чилуэлла — 0:1. Сперва рефери Екатерина Монзуль зафиксировала офсайд, но система VAR исправила ошибку судейской бригады.



После быстрого гола гости сохранили тотальный контроль над игрой, но временами игра становилась чересчур медленной. Команда Саутгейта активизировалась в концовке тайма, удвоив счет. Фоден выполнил еще один длинный пас на правый край штрафной, где Букайо Сака технично принял мяч и пробил с острого угла над голкипером — 0:2.



Следующего гола пришлось ждать до 59-й минуты, когда Санчо выполнил передачу с левого фланга, а Абрахэм ткнул мяч ногой в ворота — 0:3.



Далее последовали многочисленные замены, однако превосходство англичан по-прежнему не вызывало никаких вопросов. На 77-й минуте едва появившийся на поле Джек Грилиш заработал для своей команды пенальти. Джеймс Уорд-Проуз не смог переиграть голкипера с точки, но сам же успел на добивание — 0:4.



В концовке матча себя проявил Джонстон, сперва отразив удар в упор, пускай и из офсайда, а затем сделав результативную передачу на Грилиша. Получив длинный пас от своего голкипера, Джек легко разобрался с двумя защитниками, пробив между — 0:5.



Сборная Англия провела легкий тренировочный матч, ничего не позволив своему сопернику. Команда Саутгейта монотонно оказывала давление, штампуя голы как машина.



Сборная Андорры — сборная Англии — 0:5 (0:2)



Голы: Чилуэлл 17, Сака 40, Абрахэм 59, Уорд-Проуз 79, Грилиш 86.



Сборная Англии: Джонстон, Чилуэлл, Коуди, Стоунс (Томори 60), Триппьер, Уорд-Проуз, Лингард (Маунт 73), Фоден, Сака, Санчо (Грилиш 73), Абрахэм (Уоткинс 80).