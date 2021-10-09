"Ньюкасл" хочет Тарковски и Лингарда

Джеймс Тарковски Защитник "Бернли" Джеймс Тарковски и вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард будут трансферными целями "Ньюкасла" в январе.

"Ньюкасл" обещает стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке в январе благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии.

The Telegraph ожидает, что одним из первых приобретений "сорок" при новом режиме станет Тарковски, чей контракт с "Бернли" истекает в конце этого сезона.

Утверждается, что Джеймс заинтересован в переходе в амбициозный "Ньюкасл" и имеет джентльменскую договоренность с "Бернли", позволяющую ему беспрепятственно покинуть "Терф Мур" в январе.

Также новые боссы "Ньюкасла" обсуждают кандидатуру Лингарда, чей контракт тоже истекает в конце сезона. Однако "сороки" не слишком уверены, что смогут заинтересовать Джесси, в отличие от Тарковски.

"Ньюкасл" хотел заполучить Лингарда еще в январе, когда Джесси переходил в "Вест Хэм" на правах аренды. Нет никаких сомнений, что с тех пор привлекательность "сорок" возросла.


Метки Бернли, Лингард, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тарковски

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 19:00

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