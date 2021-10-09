"Ньюкасл" хочет Тарковски и Лингарда

Защитник "Бернли" Джеймс Тарковски и вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард будут трансферными целями "Ньюкасла" в январе.

"Ньюкасл" обещает стать одним из самых активных клубов на трансферном рынке в январе благодаря своим новым владельцам из Саудовской Аравии.



The Telegraph ожидает, что одним из первых приобретений "сорок" при новом режиме станет Тарковски, чей контракт с "Бернли" истекает в конце этого сезона.



Утверждается, что Джеймс заинтересован в переходе в амбициозный "Ньюкасл" и имеет джентльменскую договоренность с "Бернли", позволяющую ему беспрепятственно покинуть "Терф Мур" в январе.



Также новые боссы "Ньюкасла" обсуждают кандидатуру Лингарда, чей контракт тоже истекает в конце сезона. Однако "сороки" не слишком уверены, что смогут заинтересовать Джесси, в отличие от Тарковски.



"Ньюкасл" хотел заполучить Лингарда еще в январе, когда Джесси переходил в "Вест Хэм" на правах аренды. Нет никаких сомнений, что с тех пор привлекательность "сорок" возросла.