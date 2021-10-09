Жота: "Словно играю за другой клуб в этом сезоне"

Диогу Жота Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота чувствует, словно в этом сезоне играет за "другой клуб" благодаря поддержке "Энфилда".

Недавно Жота отметил один год с момента перехода в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона". Диогу забил 13 голов за "красных" в своем первом сезоне.

Однако только с нового сезона Жоте предоставилась возможность праздновать забитые голы перед переполненным "Энфилдом", и Диогу предельно рад этому.

"Я помню, как сложно было играть на "Энфилде" в качестве игрока соперника".

"В прошлом году мне особо не довелось поиграть "Энфилде" с поддержкой полного стадиона, как я это делаю в нынешнем сезоне".

"У меня есть ощущение, словно я играю за другой клуб относительно прошлого сезона, потому что тогда у нас не было такой поддержки, и я думаю, это крайне важно для нас", — цитирует Жоту Liverpool Echo.


Метки Жота, Ливерпуль, Энфилд

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 13:00

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  1. mansoor 09.10.2021 14:42 # mansoor
    Магия Энфильда всего лишь в окустике и бешеных фанатах

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  2. true-manc 09.10.2021 13:26 # true-manc
    Жопа: "Словно прыгаю на другом страпоне в этом сезоне"

    Источник: http://fapl.ru/posts/88831/

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  3. bbezvizz 09.10.2021 13:22 # bbezvizz
    Император

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