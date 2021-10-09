Жота: "Словно играю за другой клуб в этом сезоне"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота чувствует, словно в этом сезоне играет за "другой клуб" благодаря поддержке "Энфилда".

Недавно Жота отметил один год с момента перехода в "Ливерпуль" из "Вулверхэмптона". Диогу забил 13 голов за "красных" в своем первом сезоне.



Однако только с нового сезона Жоте предоставилась возможность праздновать забитые голы перед переполненным "Энфилдом", и Диогу предельно рад этому.



"Я помню, как сложно было играть на "Энфилде" в качестве игрока соперника".



"В прошлом году мне особо не довелось поиграть "Энфилде" с поддержкой полного стадиона, как я это делаю в нынешнем сезоне".



"У меня есть ощущение, словно я играю за другой клуб относительно прошлого сезона, потому что тогда у нас не было такой поддержки, и я думаю, это крайне важно для нас", — цитирует Жоту Liverpool Echo.