Анонс матча Андорра — Англия

Свой путь в отборе к ЧМ-2022 сборная Англии продолжит выездным матчем против Андорры.

Андорра занимает 156-е место в рейтинге национальных команд ФИФА и в сентябре проиграла на "Уэмбли" со счетом 4:0, однако три из этих четырех голов англичане забили в заключительные 20 минут.



В данный момент команда Гарета Саутгейта имеет четыре очка преимущества над ближайшим преследователем в отборочной Группе I и, естественно, хочет поскорее закрыть вопрос с поездкой в Катар.



- Англия выиграла все пять встреч с Андоррой с общим счетом 20:0. Все пять случились в отборах к Евро/ЧМ.



- Андорра — единственная сборная, которая противостояла англичанам минимум пять матчей и не забила ни одного гола.



- Во время поражения 4:0 на "Уэмбли" в сентябре сборная Андорры нанесла только один удар против англичан.



- В своем предыдущем матче подопечные Саутгейта упустили победу против Польши на последней минуте (1:1). Последний раз англичане два раза подряд оставались без побед в отборе к большому турниру еще в ноябре 2007, когда уступили России и Хорватии и в результате не попали на Евро-2008.



- Андорра не проиграла ни одного из двух последних домашних матчей (0:0 с Гибралтаром и победа 2:0 над Сан-Марино), хотя до этого была серия с 14 пропущенными голами в четырех поединках на своем поле.



- В 16 последних международных матчах англичане уступали в счете только восемь минут и 53 секунды — весь этот отрезок приходится на полуфинал Евро-2020 против Дании.



- Англичане уступали в счете только в двух их 24 последних матчах в отборах к ЧМ (против Шотландии в июне 2017, сыграв вничью 2:2; против Словакии в сентябре 2017, победив 2:1).



- В пяти матчах в отборе к ЧМ-2022 Макс Льовера из сборной Андорры совершил больше всех в команде точных пасов (82, включая лишь один на "Уэмбли" в сентябре). Для сравнения — Джордан Хендерсон (108), Конор Коуди (105) и Тайрон Мингс (100) совершили больше точных пасов в одном только матче против Андорры в сентябре.



- 36 из своего 41 гола за сборную Англии Харри Кейн забил в соревновательных матчах (только у Уэйна Руни больше — 37). Руни забивал каждые 154 минуты в соревновательных матчах, Кейн — каждые 118.



- В 2021 году Кейн забил девять голов в 13 матчах за сборную Англии. Забить 10+ за календарный год прежде удавалось только самому Харри (12 в 2019) и Вивиану Вудворду (10 в 1908, 11 в 1909).



Заранее известно, что в стартовом составе англичан выйдет Киран Триппьер, так как ему Саутгейт обещал капитанскую повязку. Следовательно Харри Кейн с первых минут не появится. Рис Джеймс и Калвин Филлипс вернулись в свои клубы на лечение.



Чемпионат Мира 2022 года в Катаре. Отборочный турнир. Группа I

Сборная Андорры — сборная Англии

Андорра-ла-Велья. Национальный стадион. 21:45 Онлайн-трансляция