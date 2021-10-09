Ферран Торрес отреагировал на слухи насчет "Барселоны"

Вингер "Манчестер Сити" Ферран Торрес остудил слухи насчет своего перехода в "Барселону" в зимнее трансферное окно.

"Барселона" имеет давний интерес к Торресу и хотела заполучить Феррана еще в прошлом году, но тогда проиграла борьбу за вингера "горожанам".



Недавно в прессе появились слухи, что "Барселона" готова вернуться за Торресом в январе. Однако 21-летний испанец, забивший 16 голов в 43 матчах за "Сити", равнодушен к спекуляциям.



"Всегда есть какие-то слухи. Тысяча новых каждый день".



"Сейчас я могу чаще выбираться в город и изучать Манчестер. Там много интересного. В качестве единственного минуса я бы назвал погоду", — цитирует Торреса Daily Mail.