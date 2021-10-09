"Юнайтед" может досрочно вернуть Пельистри
"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть вингера Факундо Пельистри из аренды в "Алавесе".
Проведя в "Алавесе" вторую половину прошлого сезона, минувшим летом Пельистри вернулся в испанский клуб, чтобы набираться опыта.
Однако пока 19-летний уругваец появился лишь раз в стартовом составе "Алавеса" в рамках Ла Лиги, не сыграв и 200 минут в этом сезоне.
Как стало известно Goal, арендное соглашение двух клубов, рассчитанное до конца сезона 2021/22, может быть досрочно прекращено, если к началу декабря Факундо не сыграет 1,000 минут.
Также сообщается, что несколько клубов, включая "Брюгге", уже выразили готовность арендовать Пельистри, если тот досрочно вернется из "Алавеса".
09.10.2021 00:05
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