"Юнайтед" может досрочно вернуть Пельистри

Факундо Пельистри "Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть вингера Факундо Пельистри из аренды в "Алавесе".

Проведя в "Алавесе" вторую половину прошлого сезона, минувшим летом Пельистри вернулся в испанский клуб, чтобы набираться опыта.

Однако пока 19-летний уругваец появился лишь раз в стартовом составе "Алавеса" в рамках Ла Лиги, не сыграв и 200 минут в этом сезоне.

Как стало известно Goal, арендное соглашение двух клубов, рассчитанное до конца сезона 2021/22, может быть досрочно прекращено, если к началу декабря Факундо не сыграет 1,000 минут.

Также сообщается, что несколько клубов, включая "Брюгге", уже выразили готовность арендовать Пельистри, если тот досрочно вернется из "Алавеса".


Метки Алавес, Манчестер Юнайтед, Пельистри

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2021 00:05

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