"Юнайтед" может досрочно вернуть Пельистри

"Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы досрочно вернуть вингера Факундо Пельистри из аренды в "Алавесе".

Проведя в "Алавесе" вторую половину прошлого сезона, минувшим летом Пельистри вернулся в испанский клуб, чтобы набираться опыта.



Однако пока 19-летний уругваец появился лишь раз в стартовом составе "Алавеса" в рамках Ла Лиги, не сыграв и 200 минут в этом сезоне.



Как стало известно Goal, арендное соглашение двух клубов, рассчитанное до конца сезона 2021/22, может быть досрочно прекращено, если к началу декабря Факундо не сыграет 1,000 минут.



Также сообщается, что несколько клубов, включая "Брюгге", уже выразили готовность арендовать Пельистри, если тот досрочно вернется из "Алавеса".