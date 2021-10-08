Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал намек на свое возвращение в "Ювентус".

В последнее время насчет будущего Погба ходят противоречивые слухи, однако факт в том, что контракт Поля по-прежнему истекает в конце этого сезона.

Прибыв со сборной Франции в Турин, где накануне Погба и партнеры обыграли бельгийцев, Поль не стал исключать свое возвращение в "Ювентус".

"Я до сих пор разговариваю со своими бывшими партнерами по команде вроде Пауло Дибалы. Я в "Манчестер Юнайтед", и у меня остается год по контракту. Я хочу хорошо закончить там а затем посмотрим".

"Да, мне хорошо, когда я возвращаюсь Турин", — цитирует Погба ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2021 11:00

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  1. gary47 08.10.2021 12:16 # gary47
    500к в неделю ему! На 5 лет.

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  2. olimpic14 08.10.2021 12:08 # olimpic14
    Пусть валит НАХУЙ куда угодно, вообще бесполезный и ленивый организм. Бля, ну реально только прически себе перекрашивает и ВСЁ... ПЗДЦ

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  3. insomniac 08.10.2021 11:20 # insomniac
    вот бы свалил! было бы здорово.

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  4. tursa 08.10.2021 11:19 # tursa
    Это наверное будет праздник не только для мю, но и для всего апл.
    Такие паразиты дестабилизируют ситуации во всех клубах

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