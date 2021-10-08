Погба намекнул на возвращение в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сделал намек на свое возвращение в "Ювентус".

В последнее время насчет будущего Погба ходят противоречивые слухи, однако факт в том, что контракт Поля по-прежнему истекает в конце этого сезона.



Прибыв со сборной Франции в Турин, где накануне Погба и партнеры обыграли бельгийцев, Поль не стал исключать свое возвращение в "Ювентус".



"Я до сих пор разговариваю со своими бывшими партнерами по команде вроде Пауло Дибалы. Я в "Манчестер Юнайтед", и у меня остается год по контракту. Я хочу хорошо закончить там а затем посмотрим".



"Да, мне хорошо, когда я возвращаюсь Турин", — цитирует Погба ESPN.