Погба хочет заключить новый контракт с "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник Поль Погба сообщил своему ближайшему окружению о намерении заключить новый контракт с "Манчестер Юнайтед".

Как известно, действующий контракт Погба истекает в конце этого сезона. Это означает, что уже с января Поль сможет свободно вести переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа вроде "Реала" или ПСЖ.

Однако французское L'Equipe утверждает, что Погба хочет продлить сотрудничество с "Юнайтед". Поль в хорошей форме начал новый сезон и находится под впечатлением от летних трансферов своего клуба.

Кроме того, новая сделка позволила бы 28-летнему Погба увеличить свою зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю, подтвердив статус Поля как одного из лучших игроков в Премьер-Лиге.

В данный момент агент игрока Мино Райола продолжает переговоры с "красными дьяволами" об условиях нового контракта.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 19:00

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