Новые владельцы "Ньюкасла" раскрыли свои амбиции

Аманда Стейвли Новоиспеченный член совета директоров "Ньюкасла" Аманда Стейвли рассказала об амбициях новых владельцев клуба.

Ранее в четверг "Ньюкасл", наконец, перешел от Майка Эшли к Суверенному фонду Саудовской Аравии. Выступая посредником этой сделки, финансист Стейвли получила около 10 процентов акций "сорок" и место в совете директоров клуба.

И хотя пока это только слова, Стейвли обещает, что при новых владельцах "Ньюкасл" собирается сражаться за главные трофеи на регулярной основе.

"Это долгосрочная инвестиция. Мы в восторге от будущих перспектив "Ньюкасла".

"Мы намерены привить всему клубу единую философию, установить четкую цель и обеспечить лидерскими качествами, чтобы "Ньюкасл" смог добиться успехов в долгосрочной перспективе".

"Наши амбиции совпадают с амбициями фанатов. Мы хотим создать стабильно успешную команду, которая регулярно сражается за главные трофеи и заставляет гордиться собой в глобальном масштабе", — сообщила Стейвли официальному веб-сайту "Ньюкасла".


Метки Ньюкасл, Стейвли, Суверенный фонд Саудовской Аравии

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1514

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 07.10.2021 22:52 # tursa
    Будет смешно если в течении 5 лет ньюкасл возьмет лч, а псг и ситюки так и не возьмут чашку

    (ответить)

  2. felix-the-cat 07.10.2021 22:33 # felix-the-cat
    Просто будем ебать всех в рот особенно пенсов и сосито

    (ответить)

  3. gameboy 07.10.2021 22:13 # gameboy
    А ведь кто-то её ебёт..

    (ответить)

  4. frisby 07.10.2021 22:07 # frisby
    одни вон уже 127 лет пытаюццо пыжуццо аш миллиард потратили
    а как были гавном бестрофейным так и остались
    1 финал
    0 ЛЧ
    0
    127 лет позора
    и 1,5 олигофрена фанада на этом сайте

    (ответить)

  5. gjchancel 07.10.2021 22:02 # gjchancel
    Хана МС :))))))

    (ответить)

  6. hammersmith 07.10.2021 22:02 # hammersmith
    гордиться собой в глобальном масштабе

    Источник: http://fapl.ru/posts/88802/

    ПЛАНЕТАРНЫЕ ПОВЕЛИТЕЛИ!!!!!!!

    (ответить)

  7. m-ballack 07.10.2021 22:02 # m-ballack
    Соболь на повышение ушла

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: