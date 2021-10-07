Новые владельцы "Ньюкасла" раскрыли свои амбиции

Новоиспеченный член совета директоров "Ньюкасла" Аманда Стейвли рассказала об амбициях новых владельцев клуба.

Ранее в четверг "Ньюкасл", наконец, перешел от Майка Эшли к Суверенному фонду Саудовской Аравии. Выступая посредником этой сделки, финансист Стейвли получила около 10 процентов акций "сорок" и место в совете директоров клуба.



И хотя пока это только слова, Стейвли обещает, что при новых владельцах "Ньюкасл" собирается сражаться за главные трофеи на регулярной основе.



"Это долгосрочная инвестиция. Мы в восторге от будущих перспектив "Ньюкасла".



"Мы намерены привить всему клубу единую философию, установить четкую цель и обеспечить лидерскими качествами, чтобы "Ньюкасл" смог добиться успехов в долгосрочной перспективе".



"Наши амбиции совпадают с амбициями фанатов. Мы хотим создать стабильно успешную команду, которая регулярно сражается за главные трофеи и заставляет гордиться собой в глобальном масштабе", — сообщила Стейвли официальному веб-сайту "Ньюкасла".