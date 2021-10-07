Новые владельцы "Ньюкасла" раскрыли свои амбиции
Новоиспеченный член совета директоров "Ньюкасла" Аманда Стейвли рассказала об амбициях новых владельцев клуба.
Ранее в четверг "Ньюкасл", наконец, перешел от Майка Эшли к Суверенному фонду Саудовской Аравии. Выступая посредником этой сделки, финансист Стейвли получила около 10 процентов акций "сорок" и место в совете директоров клуба.
И хотя пока это только слова, Стейвли обещает, что при новых владельцах "Ньюкасл" собирается сражаться за главные трофеи на регулярной основе.
"Это долгосрочная инвестиция. Мы в восторге от будущих перспектив "Ньюкасла".
"Мы намерены привить всему клубу единую философию, установить четкую цель и обеспечить лидерскими качествами, чтобы "Ньюкасл" смог добиться успехов в долгосрочной перспективе".
"Наши амбиции совпадают с амбициями фанатов. Мы хотим создать стабильно успешную команду, которая регулярно сражается за главные трофеи и заставляет гордиться собой в глобальном масштабе", — сообщила Стейвли официальному веб-сайту "Ньюкасла".
07.10.2021 22:00
Просмотров: 1514
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Будет смешно если в течении 5 лет ньюкасл возьмет лч, а псг и ситюки так и не возьмут чашку
(ответить)
Просто будем ебать всех в рот особенно пенсов и сосито
(ответить)
А ведь кто-то её ебёт..
(ответить)
одни вон уже 127 лет пытаюццо пыжуццо аш миллиард потратили
а как были гавном бестрофейным так и остались
1 финал
0 ЛЧ
0
127 лет позора
и 1,5 олигофрена фанада на этом сайте
(ответить)
Хана МС :))))))
(ответить)
гордиться собой в глобальном масштабе
Источник: http://fapl.ru/posts/88802/
ПЛАНЕТАРНЫЕ ПОВЕЛИТЕЛИ!!!!!!!
(ответить)
Соболь на повышение ушла
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий