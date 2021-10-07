"Ньюкасл" продан саудитам

Ньюкасл Суверенный фонд Саудовской Аравии официально завершил сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли.

Эшли владел "Ньюкаслом" 14 лет, последние полтора года пытаясь заключить сделку с инвесторами из Саудовской Аравии стоимостью 300 миллионов фунтов.

Изначально Премьер-Лига отказалась одобрить сделку Эшли с саудитами, однако со временем потенциальный покупатель пошел над ряд существенных уступок, включая примирение с катарским телеканалом beIN Sports.

В конце концов сделка была одобрена, и Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над 80 процентами акций клуба. Оставшаяся доля досталась PCP Capital Partners финансиста Аманды Стейвли и RB Sports & Media братьев Рубенов, которые выступали посредниками.

При этом управляющий Фонда Ясир Аль-Раймайян становится неисполнительным президентом "Ньюкасла". Аманда Стейвли и Джейми Рубен получат по месту в совете директоров клуба.


Метки Ньюкасл, Стейвли, Суверенный фонд Саудовской Аравии, Эшли

Автор mihajlo   

Дата 07.10.2021 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2793

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Последние комментарии:




  1. bbezvizz 07.10.2021 21:07 # bbezvizz
    где евреи там ххохлы,где евреи и ххохлы там проституция!
    А где арабы и америкосы там война!
    Так что ждём зрелищную спортивную войну На Острове Британия

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  2. gameboy 07.10.2021 21:05 # gameboy
    Арсен Венгер приди, всяким голумам по щекам проведи

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  3. bbezvizz 07.10.2021 21:02 # bbezvizz
    Мне не жалко Пенсов пусть наху,й валять с биг 4

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  4. lovrentiy 07.10.2021 21:02 # lovrentiy
    У МС и пенсов, последний год, чтоб хапнуть АПЛ на халяву, без всякой конкуренции. Далее их ждёт опять засуха, лет на 50.

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  5. pardew 07.10.2021 20:52 # pardew
    С детства за касл. Ставлю на Конте

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  6. intellect 07.10.2021 20:49 # intellect
    Ща повылазят с детства болелы касла)

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  7. ben-arfa 07.10.2021 20:44 # ben-arfa
    Что сделают гaлимые натуралы: просто проигнорируют это сообщение

    Что сделают уважаемые представители ЛГБТ-сообщества: подпишутся на телеграм-канал @rufapl, где уже две недели публикуются самые рофельные переписки из комментариев под новостями! Ссылка есть в моем профиле, жду вас мальчики!

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  8. thegodfather 07.10.2021 20:44 # thegodfather
    ахахахахаха теперь то лузеркуй вылетит из 4ки нахоййййй))))

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  9. quavo 07.10.2021 20:44 # quavo
    Щас уже не то время , всякие говноигроки стоят овердохуя денег. Выбиваться в топы будут долго.
    Ню нужно начинать с головы, и по иерархии выстраивать всю систему , а без топового коуча туда никто и не пойдет.

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  10. scholes18 07.10.2021 20:43 # scholes18
    КРАСИВО! КОРОЛИ!

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  11. geniusss 07.10.2021 20:41 # geniusss
    Надеюсь тренером Ньюкасла станет Алишер Моргенштерн.

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  12. liverfun 07.10.2021 20:38 # liverfun
    жаркое будет лето в плане трансферов. кого интересно тренером возьмут? может конте, этот с опытом работы в апл

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  13. felix-the-cat 07.10.2021 20:36 # felix-the-cat
    Плачу от счастья…


    Мы теперь можем купить все клубы АПЛ ухахаххахахахахахахаха и ещё бабок останется у Салмана больше половины состояния ХУХАХАХАХАХАХАХ какого вам? Фанаты нищих помоек членси и отсосите ухахахаххааэа

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  14. sausage 07.10.2021 20:36 # sausage
    Самое интересное дадут ли Смиту доработать до конца сезона или уволят.

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  15. element 07.10.2021 20:36 # element
    кажись у мема "Ньюкасл чемпик" появляется новая жизнь)

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  16. bbezvizz 07.10.2021 20:36 # bbezvizz
    идите к папочке нищеброды

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  17. warham 07.10.2021 20:33 # warham
    Вернут Ширера и Смита и будут рвать всю АПЛ

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  18. lpool1 07.10.2021 20:33 # lpool1
    1,5 фаната мс, точнее глоры теперь будут болеть за ню

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  19. bbezvizz 07.10.2021 20:33 # bbezvizz
    Хохлы свиньи Армяне обезьяны Казахи бараны завидуйте молча
    мы это Ньюкасл мы Это Императорпуль

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  20. sur 07.10.2021 20:32 # sur
    Полтора года Майк Эшли продавал ньюкасл?ощущение будто больше .

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