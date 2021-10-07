"Ньюкасл" продан саудитам

Суверенный фонд Саудовской Аравии официально завершил сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли.

Эшли владел "Ньюкаслом" 14 лет, последние полтора года пытаясь заключить сделку с инвесторами из Саудовской Аравии стоимостью 300 миллионов фунтов.



Изначально Премьер-Лига отказалась одобрить сделку Эшли с саудитами, однако со временем потенциальный покупатель пошел над ряд существенных уступок, включая примирение с катарским телеканалом beIN Sports.



В конце концов сделка была одобрена, и Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над 80 процентами акций клуба. Оставшаяся доля досталась PCP Capital Partners финансиста Аманды Стейвли и RB Sports & Media братьев Рубенов, которые выступали посредниками.



При этом управляющий Фонда Ясир Аль-Раймайян становится неисполнительным президентом "Ньюкасла". Аманда Стейвли и Джейми Рубен получат по месту в совете директоров клуба.