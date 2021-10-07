"Ньюкасл" продан саудитам
Суверенный фонд Саудовской Аравии официально завершил сделку по приобретению "Ньюкасла" у Майка Эшли.
Эшли владел "Ньюкаслом" 14 лет, последние полтора года пытаясь заключить сделку с инвесторами из Саудовской Аравии стоимостью 300 миллионов фунтов.
Изначально Премьер-Лига отказалась одобрить сделку Эшли с саудитами, однако со временем потенциальный покупатель пошел над ряд существенных уступок, включая примирение с катарским телеканалом beIN Sports.
В конце концов сделка была одобрена, и Суверенный фонд Саудовской Аравии получил контроль над 80 процентами акций клуба. Оставшаяся доля досталась PCP Capital Partners финансиста Аманды Стейвли и RB Sports & Media братьев Рубенов, которые выступали посредниками.
При этом управляющий Фонда Ясир Аль-Раймайян становится неисполнительным президентом "Ньюкасла". Аманда Стейвли и Джейми Рубен получат по месту в совете директоров клуба.
07.10.2021 20:00
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Последние комментарии:
где евреи там ххохлы,где евреи и ххохлы там проституция!
А где арабы и америкосы там война!
Так что ждём зрелищную спортивную войну На Острове Британия
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Арсен Венгер приди, всяким голумам по щекам проведи
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Мне не жалко Пенсов пусть наху,й валять с биг 4
(ответить)
У МС и пенсов, последний год, чтоб хапнуть АПЛ на халяву, без всякой конкуренции. Далее их ждёт опять засуха, лет на 50.
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С детства за касл. Ставлю на Конте
(ответить)
Ща повылазят с детства болелы касла)
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Что сделают гaлимые натуралы: просто проигнорируют это сообщение
Что сделают уважаемые представители ЛГБТ-сообщества: подпишутся на телеграм-канал @rufapl, где уже две недели публикуются самые рофельные переписки из комментариев под новостями! Ссылка есть в моем профиле, жду вас мальчики!
(ответить)
ахахахахаха теперь то лузеркуй вылетит из 4ки нахоййййй))))
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Щас уже не то время , всякие говноигроки стоят овердохуя денег. Выбиваться в топы будут долго.
Ню нужно начинать с головы, и по иерархии выстраивать всю систему , а без топового коуча туда никто и не пойдет.
(ответить)
КРАСИВО! КОРОЛИ!
(ответить)
Надеюсь тренером Ньюкасла станет Алишер Моргенштерн.
(ответить)
жаркое будет лето в плане трансферов. кого интересно тренером возьмут? может конте, этот с опытом работы в апл
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Плачу от счастья…
Мы теперь можем купить все клубы АПЛ ухахаххахахахахахахаха и ещё бабок останется у Салмана больше половины состояния ХУХАХАХАХАХАХАХ какого вам? Фанаты нищих помоек членси и отсосите ухахахаххааэа
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Самое интересное дадут ли Смиту доработать до конца сезона или уволят.
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кажись у мема "Ньюкасл чемпик" появляется новая жизнь)
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идите к папочке нищеброды
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Вернут Ширера и Смита и будут рвать всю АПЛ
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1,5 фаната мс, точнее глоры теперь будут болеть за ню
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Хохлы свиньи Армяне обезьяны Казахи бараны завидуйте молча
мы это Ньюкасл мы Это Императорпуль
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Полтора года Майк Эшли продавал ньюкасл?ощущение будто больше .
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