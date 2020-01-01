"Челси" отчитался об убытке в 97 млн. фунтов за прошлый сезон

"Челси" отчитался о колоссальном убытке за прошлый сезон — 96.6 млн. фунтов.

Рапортуя о прибыли в 2017 и 2018 годах, в период с 1 июля 2018 по 30 июня 2019 "синие" отразили убыток, что связано с непопаданием клуба в Лигу Чемпионов, выплатой компенсации за увольнение тренера Антонио Конте и огромными тратами на трансферы.



В эти 12 месяцев клуб со "Стэмфорд Бридж" инвестировал в усиление состава рекордные для себя 280.6 млн. фунтов. Среди прибывших в "Челси" новичков числятся Кепа Аррисабалага, Кристиан Пулишич, Матео Ковачич и Жоржиньо.



Тем не менее, в указанный период "Челси" заработал 446.7 млн. фунтов (443.3 млн. фунтов), а также добился определенных спортивных успехов, финишировав на третьем месте в Премьер-Лиге и выиграв Лигу Европы.



Постоянный рост доходов, неотраженная в последнем отчете продажа Эдена Азара и возвращение в Лигу Чемпионов позволяют "Челси" надеяться, что в следующем году клуб вернется на прибыльный уровень.