Бразилия не позволит игрокам из Премьер-Лиги досрочно вернуться домой

Сборная Бразилии исключила досрочное возвращение игроков, выступающих за клубы Премьер-Лиги.

На этот международный перерыв главный тренер бразильской сборной Тите вызвал сразу девять игроков, выступающих в Англии.



Бразильцам предстоит сыграть против Венесуэлы, Колумбии и Уругвая в рамках отбора к ЧМ-2022, причем последний матч состоится всего за сутки до очередного тура Премьер-Лиги.



Клубы Премьер-Лиги надеялись, что их игроков могут досрочно отпустить домой из лагеря национальной команды, однако этого не произойдет.



"Такой возможности (досрочного возвращения) никогда не было предусмотрено. Они были вызваны на три матча", — цитирует Тите Daily Mail.