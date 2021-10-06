Орье: "Никогда бы не перешел в "Арсенал"

Защитник "Вильярреала" Серж Орье заявил, что никогда бы не перешел в "Арсенал".

Разорвав контракт с "Тоттенхэмом" перед самым закрытием летнего трансферного окна, ранее на текущей неделе Орье свободным агентом присоединился к "Вильярреалу".



Перед отъездом в Испанию Сержа сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Арсенал", однако 28-летний ивуариец уверяет, что никогда бы на это не решился.



"Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех фанатов "Тоттенхэма" за эти удивительные четыре сезона с вами. Все они был разными, но я ушел с замечательными воспоминаниями. Я наслаждался выступлением за вас и делал это с гордостью".



"Это правда, что не все было идеально. Были моменты радости и моменты грусти, но я знаю одну вещь: я всегда играл на 100 процентов, без жульничества!"



"Я никогда не представлял себя в другом клубе Англии! Еще меньше я мог представить свой переход в стан врага, потому что я так сильно уважаю наш клуб, нашу историю и все пережитые вместе моменты", — написал Орье в инстаграме.