У "Сити" и "Юнайтед" самые дорогие составы в Европе

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" были названы двумя командами с самыми дорогими составами во всей Европе.

Если бы "Сити" вдруг решил выставить на продажу всех своих игроков, то выручил бы 1,095 млрд. фунтов, если исходить из их рыночной стоимости. При этом стоимость состава "Юнайтед" была оценена в 1,038 млрд. фунтов.



Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, топ-3 этого своеобразного рейтинга замыкает "Челси" (809 млн. фунтов). А вот дальше идут представляющие Ла Лигу "Барселона" (766 млн. фунтов) и Бундеслигу "Бавария" (761 млн. фунтов).



Если говорить о лигах, то суммарная рыночная стоимостью выступающих в Премьер-Лиге игроков составляет 7.6 млрд. фунтов. Далее идут Ла Лига (4.5 млрд. фунтов), Бундеслига (3.9 млрд. фунтов), Серия А (3.8 млрд. фунтов) и Лига 1 (2.9 млрд. фунтов).



