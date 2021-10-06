У "Сити" и "Юнайтед" самые дорогие составы в Европе

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" были названы двумя командами с самыми дорогими составами во всей Европе.

Если бы "Сити" вдруг решил выставить на продажу всех своих игроков, то выручил бы 1,095 млрд. фунтов, если исходить из их рыночной стоимости. При этом стоимость состава "Юнайтед" была оценена в 1,038 млрд. фунтов.

Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, топ-3 этого своеобразного рейтинга замыкает "Челси" (809 млн. фунтов). А вот дальше идут представляющие Ла Лигу "Барселона" (766 млн. фунтов) и Бундеслигу "Бавария" (761 млн. фунтов).

Если говорить о лигах, то суммарная рыночная стоимостью выступающих в Премьер-Лиге игроков составляет 7.6 млрд. фунтов. Далее идут Ла Лига (4.5 млрд. фунтов), Бундеслига (3.9 млрд. фунтов), Серия А (3.8 млрд. фунтов) и Лига 1 (2.9 млрд. фунтов).

Самые дорогие составы в Европе


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 06.10.2021 06:00

Количество просмотров Просмотров: 2181

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. mane 06.10.2021 09:24 # mane
    Бредовый список. Салах + Алиссон + ВВД только стоят лямов 800

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  2. chop 06.10.2021 09:08 # chop
    Дин ска на заднем плане подхихикивает как скузня зашкварная

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  3. naby-keita 06.10.2021 09:05 # naby-keita
    а вообще Юнайтед настолько закшварен, что кроме стоимости бренда уже во всех сферах сосут у соседей своих

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  4. naby-keita 06.10.2021 09:04 # naby-keita
    чмошный Сити за что 1 млрд? есть там хоть 1 игрок со стоимостью больше 70 млн?

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  5. ben-arfa 06.10.2021 09:04 # ben-arfa
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  6. electric 06.10.2021 08:24 # electric
    Мешки))))

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  7. mancityman 06.10.2021 08:18 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  8. alexomck 06.10.2021 08:08 # alexomck
    норм первая тройка сплошь из мешков, а настоящие гранды с 4 места начинаются:)

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  9. true-manc 06.10.2021 08:06 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  10. bmw-e34 06.10.2021 07:31 # bmw-e34
    Как же окуенен был Ливерпуль против Сити. А Сити сейчас самая лучшая команда в мире.
    Назовите мне хотя бы ещё одну команду кто сыграл против Сити с позиции силы??
    Только Ливерпуль.

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  11. armaha 06.10.2021 07:16 # armaha
    Разница одна играет другая нет.

    (ответить)

  12. liverpo0ol 06.10.2021 07:01 # liverpo0ol
    AcxaxaxaxcacacCzazasa

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  13. chr1s8rown 06.10.2021 06:45 # chr1s8rown
    Геймар и мбапе сами почти 600 кк стоят че за гейпенс пидор составил рейтинг

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  14. mafia 06.10.2021 06:39 # mafia
    Как встречают шлюша-лфк Нюхиню капитан и экипаж судна, когда намечается очередной рейс:
    - Вы готовы, моряки?
    - Да, капитан!
    - Я не слышу!
    - Так точно, капитан!!
    - Ктоооооо...
    - Кто драит унитазы на судне всегда?
    - серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
    - Кто драит очко капитана всегда?
    - серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
    - Кто обрабатывает все жопы экипажа?
    - серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
    - Кто ест какули всегда и везде?
    - серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
    - Чей язычок в очке так же ловок, как рыба в воде?
    - серГЕЯ НЮ-ХИ-НИ!!
    - серГЕЕЕЕЕЕЙ НЮЮЮЮ-ХИИИИ-НЯЯЯЯЯ!!!

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  15. wengerrrro 06.10.2021 06:13 # wengerrrro
    а кто в барсе такой дорогой))

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  16. xah 06.10.2021 06:02 # xah
    Берегите себя

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