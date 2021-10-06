У "Сити" и "Юнайтед" самые дорогие составы в Европе
"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" были названы двумя командами с самыми дорогими составами во всей Европе.
Если бы "Сити" вдруг решил выставить на продажу всех своих игроков, то выручил бы 1,095 млрд. фунтов, если исходить из их рыночной стоимости. При этом стоимость состава "Юнайтед" была оценена в 1,038 млрд. фунтов.
Согласно свежему исследованию CIES Football Observatory, топ-3 этого своеобразного рейтинга замыкает "Челси" (809 млн. фунтов). А вот дальше идут представляющие Ла Лигу "Барселона" (766 млн. фунтов) и Бундеслигу "Бавария" (761 млн. фунтов).
Если говорить о лигах, то суммарная рыночная стоимостью выступающих в Премьер-Лиге игроков составляет 7.6 млрд. фунтов. Далее идут Ла Лига (4.5 млрд. фунтов), Бундеслига (3.9 млрд. фунтов), Серия А (3.8 млрд. фунтов) и Лига 1 (2.9 млрд. фунтов).
06.10.2021 06:00
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Последние комментарии:
Бредовый список. Салах + Алиссон + ВВД только стоят лямов 800
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Дин ска на заднем плане подхихикивает как скузня зашкварная
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а вообще Юнайтед настолько закшварен, что кроме стоимости бренда уже во всех сферах сосут у соседей своих
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чмошный Сити за что 1 млрд? есть там хоть 1 игрок со стоимостью больше 70 млн?
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Мешки))))
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КОРОЛИ!!!
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норм первая тройка сплошь из мешков, а настоящие гранды с 4 места начинаются:)
(ответить)
КОРОЛИ!!!
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Как же окуенен был Ливерпуль против Сити. А Сити сейчас самая лучшая команда в мире.
Назовите мне хотя бы ещё одну команду кто сыграл против Сити с позиции силы??
Только Ливерпуль.
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Разница одна играет другая нет.
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AcxaxaxaxcacacCzazasa
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Геймар и мбапе сами почти 600 кк стоят че за гейпенс пидор составил рейтинг
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Как встречают шлюша-лфк Нюхиню капитан и экипаж судна, когда намечается очередной рейс:
- Вы готовы, моряки?
- Да, капитан!
- Я не слышу!
- Так точно, капитан!!
- Ктоооооо...
- Кто драит унитазы на судне всегда?
- серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
- Кто драит очко капитана всегда?
- серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
- Кто обрабатывает все жопы экипажа?
- серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
- Кто ест какули всегда и везде?
- серГЕЙ НЮ-ХИ-НЯ!!
- Чей язычок в очке так же ловок, как рыба в воде?
- серГЕЯ НЮ-ХИ-НИ!!
- серГЕЕЕЕЕЕЙ НЮЮЮЮ-ХИИИИ-НЯЯЯЯЯ!!!
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а кто в барсе такой дорогой))
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Берегите себя
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