Шмейхель: "Дайте Сульшеру время"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель вновь заступился за главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

Сульшер оказался под серьезным давлением из-за невыразительного старта нового сезона. В двух последних домашних матчах Премьер-Лиги "Юнайтед" набрал только одно очко.



Однако Шмейхель призывает проявить терпение и просто не видит специалиста, который бы справился лучше Сульшера.



"Думаю, призывы к его увольнению нелепы, абсолютно нелепы. Кого они (фанаты) хотят? Очередного Ван Галя или очередного Моуриньо?"



"Мы уже пробовали приглашать так называемых тренеров с большим именем, но они не обладают той же заботой и тем же вниманием к деталям в плане ДНК клуба и развития молодежи, как Оле".



"В период до Оле много игроков пришли, много тренеров ушли, поэтому все нуждалось в перестройке. Надеюсь, люди понимают, что это требует времени".



"Помните, что мы финишировали вторыми в прошлом сезоне, и если мы сделаем это снова, то это будет очень хорошо".



"Поэтому дайте Оле время. Давайте обойдемся без этих громких фраз вроде "Оле — вон!" Потому что тогда возникает вопрос: "А кто вместо него?" Если кто-нибудь назовет тренера, при котором мы гарантированно будем лучше, тогда я готов подискутировать, но в данный момент я не вижу такого имени", — сообщил Шмейхель ITV Sport.