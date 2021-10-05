Тухель требует от "Челси" заключить новый контракт с Рюдигером

Главный тренер "Челси" Томас Тухель оказывает давление на свой клуб, требуя заключить новый контракт с Антонио Рюдигером.

Рюдигер является ключевым игроком команды с момента прихода Тухеля на тренерский мостик "Челси" в январе, сыграв каждую минуту каждого матча "синих" в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги и Лиги Чемпионов.



Однако действующий контракт Антонио по-прежнему истекает в конце этого сезона, и вот уже несколько недель клуб и игрок не могут преодолеть возникшие в процессе переговоров разногласия.



"Бавария", "Реал" и ПСЖ внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Рюдигера и с нетерпением ожидают наступления января, чтобы начать переговоры с 28-летним немцем.



Однако Тухель совершенно не заинтересован в расставании с Рюдигером и уговаривает свое руководство не скупиться на зарплату Антонио по новому контракту.



В данный момент Рюдигер, обладая репутацией одного из лучших защитников в мире, получает только около 100 тысяч фунтов в неделю. Даже у воспитанников "Челси" Каллума Хадсон-Одои и Рубена Лофтус-Чика зарплата выше.



"Синие" готовы повысить зарплату Рюдигера, но лишь до 125 тыс. фунтов в неделю, что не устраивает Антонио, однако вмешательство Тухеля дает надежду на достижение сторонами компромисса, сообщает Daily Express.